قالوا عنه "عكاك".. الشوربجي: محمد مرسي لم يكن مسئولا خلال فترة رئاسته لمصر

قال الدكتور أحمد الشوربجي الباحث في شئون الإسلام السياسي، إن الهيكل التنظيمي للجماعة الإرهابية يقوم على 3 فئات تنظيمية تعمل سرا، موضحا أن محمد مرسي لم يكن مسئولا خلال فترة رئاسته لمصر.



وأضاف الشوربجي خلال حواره مع الإعلامية أماني الخياط خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» أن هناك شخصا مسئولا عن محمد مرسي داخل الجماعة، وعندما وصل مرسي للمنصب ذهب معه هذا الشخص الي قصر الرئاسة.



وأشار الباحث في شئون الإسلام السياسي، إلى أن أعضاء الجماعة كانت تتعامل مع محمد مرسى على أنه شخص "عكاك"، لافتا إلى أن الجماعة عانت مع محمد مرسي بسبب حديثه في المؤتمرات، وكانوا يضطرون إلى إعادة هذه المؤتمرات مرة أخرى.



وأوضح أنه من الصعب لأي فرد من جماعة الإخوان أن ينسحب من البيعة، لانهم يعرضون عليه حديث الرسول الكريم بصورة خاطئة غير موضعها، بأنه سيموت موتة الجاهلية، لذلك يصعب عليه الانسحاب من البيعة.



ونوه إلى أن الجماعة تخلط بين البيعة التي كانت تعطى للنبي وبين بيعة الفرد للمرشد، مشيرا إلى أن الإخوان جعلت المرشد مكان النبي والإخواني من أتباع النبي، ولا يؤمنون بالأمة الإسلامية ولكنهم يؤمنون بالجماعة فقط .