لها سمعة عالمية وتعتمد عليها الفنادق الراقية.. كيف تدعم الدولة صيادي بحيرة البردويل

تولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الثروة السمكية في محاولة منها لتقليل حجم الفجوة الغذائية من جهة وتوفير البروتين الحيواني من هذا المصدر بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن في ضوء ارتفاع أسعار الأعلاف .



وتتمثل مصادر الإنتاج السمكي في المصايد البحرية مثل البحرين الأبيض والأحمر ومصايد المياه العذبة مثل نهر النيل وفروعه ومصايد البحيرات ،كما تعتبر بحيرة البردويل من أهم مصايد الأسماك عالية الجودة حيث تحتل المكانة الثانية من بين البحيرات من حيث المساحة، وتقع بحيرة البردويل على الساحل الشمالي لمحافظة شمال سيناء ويفصلها عن البحر المتوسط شريط ساحلى لا يزيد عن كيلو متر واحد



كما تعتبر أـسماك بحيرة البردويل من الأسماك عالية الجودة ولها سمعة عالمية وتعتمد عليها الفنادق الراقية في مصر، كما تعتبر أحد مصادر البروتين الحيوي لسكان محافظة شمال سيناء وباقي محافظات الجمهورية، وذلك لعدم تأثرها بالتلوث الزراعي أو الصناعي أو الصحي، ويعمل في البحيرة حوالى 5000 صيادا تعتبر البحيرة هي مصدر دخلهم الوحيد



وهي تمثل مصدر رزق طائفة أخرى من المتعاملين مع الصيادين لذلك يجب العمل على تنمية هذه المنطقة والنهوض بها خدمة لقطاع الإنتاج السمكي في جمهورية مصر العربية. وتعتبر من أهم المصايد المصرية بصفة عامة.. كما تعتبر من أنقى البحيرات في العالم وتشتهر بإنتاج أجود أنواع الأسماك الفاخرة مثل الدنيس والقاروص وأسماك الموسى والبوري .

وفد أعد الدكتور سليمان عياش مدرس الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية في قسم الاقتصاد والتنمية الريفية بكلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش،بالاشتراك مع الدكتور تامر منصور الباحث في قسم الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث دراسة لتصور مقترح تحت اسم: "نحو تنمية مستدامة لمجتمع الصيادين في بحيرة البردويل".



والتعرف على المشكلات التي تواجههم ومقترحاتهم لحلها، والبرامج المقترحة لإحداث تنمية مستدامة في مجتمع الصيادين ببحيرة البردويل وكشفت الدراسة ان أهم المعوقات التي تواجه الصيادين في البحيرة ومقترحاتهم لحلها وطرق الوصول إلى إحداث تنمية مستدامة بهدف النهوض بمجتمع الصيادين في بحيرة البردويل.



وكشفت الدراسة بان البحيرة تتيح فرص عمل لنحو 20 ألف فردا من أبناء محافظة شمال سيناء والمحافظات الأخرى. كما يوجد 6 جمعيات تعاونية تمثل صائدي الأسماك في بحيرة البردويل وهما: جمعيتي العريش " 148 مركبا "، السلام " 118 مركبا "، وهما يمثلان الصيادين من مدينتي العريش والشيخ زويد.. بينما تمثل جمعيات 6 أكتوبر " 220 مركبا" والساحل " 501 مركب" والبردويل " 187 مركبا " وسيناء " 54 مركبا " صائدى الأسماك في مركز بئر العبد وقسم رمانة بإجمالي 1228 مركبا حسب إحصاء 2017.



واقترح رؤساء الجمعيات بتفعيل دور الجمعيات بعمل صندوق للصياد للصرف منه في فترة المنع ورفع الرسوم الجمركية عن أدوات ومعدات الصيد اللازمة لعمل الصيادين، و السعي لخفض سن معاش الصياد من 65 عاما إلى 60 عاما، مع عمل ورش لصيانة موتورات الصيد ودورات تدريبية الي جانب عمل مستوصف طبي للصيادين بهامش ربح بسيط.



وجاءت مقترحات الصيادين للعمل على تحسين أوضاع الصيادين والبحيرة من خلال: غلق الملاحات أو عمل شباك على فتحات الملاحات حتى لا تأخذ زريعة الأسماك، منع حرفة الجر " كلسة الجمبري".. وفى حالة بقائها تصرح فقط لمدة 45 يوما وفى غير موعد الزريعة، تعديل كروكى البواغيز وتطهيرها مع فتح بوغاز ثالث شرق القلس، ضرورة تحسين طرق وأساليب الصيد، وتفعيل دور جمعيات الصيادين لدعم مستلزمات الإنتاج.



و اقترح الباحثان بعض البرامج لإحداث تنمية مستدامة في مجتمع الصيادين بالبحيرة.. من بينها: إنشاء مدينة حرفية للصيادين للحد من البطالة والنهوض بالمستوي الاقتصادي لمجتمع الصيادين ، واتباع الصناعات الحرفية الصغيرة القائمة على إنتاج الأسماك لتعزيز فرص عمل الشباب والحد من البطالة، مع إقامة وحدات إنتاجية صناعية صغيرة قائمة على البحيرة، فتح أسواق جديدة للمنتجات الحرفية الصناعية الصغيرة، واستغلال منتجات البحيرة.



الي جانب انشاء 4 قرى للصيادين تخدم كل مرسى من مراسي الصيد الأربعة.. على أن تتوزع القرى على طول شاطئ البحيرة لخدمة الصيادين، وأن تنشأ 6 مصانع متخصصة: مصنع لإنشاء مستلزمات الصيد مثل الشباك والفلين والرصاص، مصنع لإنتاج الفوم والثلج، مصنع لإنشاء مراكب الصيد المجهزة على أحدث طراز، مصنع لحفظ الأسماك وتعليبها، مصنع لتقشير وتعبئة الجمبري، ومصنع خاص بقناديل البحر..و قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتخصيص مرشدين متخصصين في مجالات تنمية الثروة السمكية لنشر الوعى لدى الصيادين والعمل على حل مشاكلهم.



واقترحت الدراسة إنشاء صندوق لمواجهة مخاطر مهنة الصيد، عمل تأمين صحى للصيادين، توفير مستلزمات الصيد بأسعار مناسبة، إعادة النظر في قيمة العمولة التي يدفعها الصيادين بما يتناسب مع ارتفاع التكاليف المعيشية.الي انشاء بنك الصيادين تبلغ 10 ملايين جنيها يتم استقطاعها من إنتاج البحيرة.. على أن تخصيص نسبة من عائد الجمعيات التعاونية لتمويل مشروعات البنك.. كما يجب أن يكون إسهام البنوك الرئيسية بالمنطقة في تمويل المشروع بناء على المسؤولية الاجتماعية تجاه المنطقة.