اخبار البرلمان| صرف 3 أشهر نفقة جنازة لأسرة المتوفى صاحب المعاش بعد تطبيق القانون الجديد| وتفاصيل حول قطع التعامل التجاري مع تركيا

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 4 يناير.
بعد تطبيقه رسميا .. صرف 3 أشهر نفقة جنازة لأسرة المتوفى صاحب المعاش فى القانون الجديد
قانون التأمينات والمعاشات الجديد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، حيث يمس هذا القانون غالبية المواطنين من الشعب المصرى ممن يمثلون أصحاب المعاشات، ويهدف قانون المعاشات الجديد إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين.
وزير الإسكان: منظومة الصرف الصحي تحتاج ٣٠٠ مليار جنيه
عقب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان على شكوى أحد أعضاء الحزب، من عدم حل مشاكل الصرف الصحي واستمرارها سنوات طويلة، قائلا "لن تحل بين يوم وليلة، فنستهدف الوصول بتغطية الصرف الصحي، إلى ٤٢.٥% في يونيو 2020".
البرلمان يطالب بوقف التعامل التجاري مع تركيا
طالب يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، بضرورة تكثيف الجهود من جانب الحكومة لزيادة الإنتاج وخصوصًا في المنتجات التي تستوردها مصر من تركيا، بهدف وقف استيراد جميع المنتجات التي تستوردها مصر من تركيا نهائيًا بعد موافقة الحكومة والبرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.
وزير الإسكان يكشف عن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف بحلول 30 يونيو 2020
قال الدكتور عاصم الحزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف كانت 11% قبل عام 2014، بينما وصلت النسبة إلى 38.5% في نهاية 2019.
عاصم الجزار: كل الحكومات السابقة وطنية عدا واحدة
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن كل الحكومات السابقة كانت وطنية، عدا واحدة، لكن كل هذه الحكومات كان تزرع شعير، أو ذرة، يبدر في الأرض خلال شهرين، بعدها تصبح الأرض خضراء، لكن تعود الأرض سوداء بعد فترة قصيرة، لافتا إلى أن هناك حكومات أخرى، تزرع برتقال، ننتظرها خلال ٣ سنوات، وأخرى مانجو، يستغرق ٧ سنوات، وأخرى دوم، لن يجني المواطنين الحاليين ثمارها، وإنما أولادهم، وهذا ما تفعله الحكومة الحالية.
وزير الإسكان: قانون التصالح في مخالفات البناء ليس جباية.. ولا نريد إزالة وحدات المواطنين
قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ليس قانون جباية، ولا تريد الحكومة أن تزيل وحدات للمواطنين، تم تدارك بعض الملاحظات على التشريع وبالتنسيق مع لجنة الإسكان تم تعديل القانون بما يحقق المصلحة العامة والفلسفة على الأرض بما يضمن التخفيف عن المواطنين.
عاصم الجزار: ما انتهينا منه في المجتمعات العمرانية كان مخطط الانتهاء منه عام ٢٠٢٧
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن ما نفذته مصر في المجتمعات العمرانية وفي شبكة الطرق كان مخططا له ٢٠٢٧، مشيرًا إلى أن هناك مجهود كبير يبذل في سبيل الإسراع من هذه المخططات بمراحلها المختلفة.
مقترح برلماني بجمع السيارات المتهالكة من الشوارع وبيعها لصالح الحكومة
تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والتنمية المحلية بشأن تعميم قرار جمع السيارات المتهالكة من الشوارع وبيعها في مزاد علني
بعد تطبيقه رسميا .. صرف 3 أشهر نفقة جنازة لأسرة المتوفى صاحب المعاش فى القانون الجديد
قانون التأمينات والمعاشات الجديد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، حيث يمس هذا القانون غالبية المواطنين من الشعب المصرى ممن يمثلون أصحاب المعاشات، ويهدف قانون المعاشات الجديد إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين.
وزير الإسكان: منظومة الصرف الصحي تحتاج ٣٠٠ مليار جنيه
عقب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان على شكوى أحد أعضاء الحزب، من عدم حل مشاكل الصرف الصحي واستمرارها سنوات طويلة، قائلا "لن تحل بين يوم وليلة، فنستهدف الوصول بتغطية الصرف الصحي، إلى ٤٢.٥% في يونيو 2020".
البرلمان يطالب بوقف التعامل التجاري مع تركيا
طالب يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، بضرورة تكثيف الجهود من جانب الحكومة لزيادة الإنتاج وخصوصًا في المنتجات التي تستوردها مصر من تركيا، بهدف وقف استيراد جميع المنتجات التي تستوردها مصر من تركيا نهائيًا بعد موافقة الحكومة والبرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.
وزير الإسكان يكشف عن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف بحلول 30 يونيو 2020
قال الدكتور عاصم الحزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف كانت 11% قبل عام 2014، بينما وصلت النسبة إلى 38.5% في نهاية 2019.
عاصم الجزار: كل الحكومات السابقة وطنية عدا واحدة
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن كل الحكومات السابقة كانت وطنية، عدا واحدة، لكن كل هذه الحكومات كان تزرع شعير، أو ذرة، يبدر في الأرض خلال شهرين، بعدها تصبح الأرض خضراء، لكن تعود الأرض سوداء بعد فترة قصيرة، لافتا إلى أن هناك حكومات أخرى، تزرع برتقال، ننتظرها خلال ٣ سنوات، وأخرى مانجو، يستغرق ٧ سنوات، وأخرى دوم، لن يجني المواطنين الحاليين ثمارها، وإنما أولادهم، وهذا ما تفعله الحكومة الحالية.
وزير الإسكان: قانون التصالح في مخالفات البناء ليس جباية.. ولا نريد إزالة وحدات المواطنين
قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ليس قانون جباية، ولا تريد الحكومة أن تزيل وحدات للمواطنين، تم تدارك بعض الملاحظات على التشريع وبالتنسيق مع لجنة الإسكان تم تعديل القانون بما يحقق المصلحة العامة والفلسفة على الأرض بما يضمن التخفيف عن المواطنين.
عاصم الجزار: ما انتهينا منه في المجتمعات العمرانية كان مخطط الانتهاء منه عام ٢٠٢٧
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن ما نفذته مصر في المجتمعات العمرانية وفي شبكة الطرق كان مخططا له ٢٠٢٧، مشيرًا إلى أن هناك مجهود كبير يبذل في سبيل الإسراع من هذه المخططات بمراحلها المختلفة.
مقترح برلماني بجمع السيارات المتهالكة من الشوارع وبيعها لصالح الحكومة
تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والتنمية المحلية بشأن تعميم قرار جمع السيارات المتهالكة من الشوارع وبيعها في مزاد علني