الجامعات اليوم.. دراسات الأزهر بالإسكندرية: تصحيح 21 مادة إلكترونيا.. رئيس جامعة بني سويف يتفقد مركز الذكاء الاصطناعي .. المنيا تعد فيلما تسجيليا عن أنشطتها خلال 2019

الجامعات اليوم

جامعة المنيا تعد فيلما تسجيليا عن أنشطتها خلال 2019 رئيس جامعة الفيوم يتفقد لجان الامتحانات بكلية الحقوق دراسات الأزهر بالإسكندرية: تصحيح 21 مادة إلكترونيا هذا العام رئيس جامعة بني سويف يتفقد مركز الذكاء الاصطناعي جامعة أسوان: 28 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول





شهدت الجامعات المصرية، اليوم الأحد، عدة أحداث، ونرصد أبرز هذه الأحداث في هذا التقرير.





في البداية، أعدت جامعة المنيا تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فيلمًا تسجيليًا "انفوجرافيك" يُوثق أنشطة الجامعة وما حققته في عام 2019.





استعرض الفيلم ما وصلت إليه الجامعة في التصنيفات المحلية والعربية والإفريقية والعالمية، ومدى انفتاحها الدولي على العالم، ومواكبتها لرؤى الدولة المصرية في تطبيق التحول الرقمي في جميع تعاملاتها بالجامعة لتكون ضمن أفضل ثلاث جامعات في هذا المجال، وكذلك مسيرتها في الجودة والاعتماد، بالإضافة إلى إنجازاتها الكبيرة في القطاع الصحي، وتحدياتها التي واجهتها ونجحت في تخطيها في تحويل الجامعة إلى مؤسسة منتجة من خلال مراكزها الإنتاجية، ووحداتها ذات الطابع الخاص، هذا إضافة إلى ما أحدثته في قطاع التعليم والطلاب، وفي مجال الأنشطة الطلابية والتي اتسعت قاعدة المشاركة بها هذا العام للطلاب والطلاب متحدي الإعاقة لتجني ثمار ذلك بحصولها علي المركز الثاني ضمن أفضل جامعة مصرية بالأنشطة الطلابية.





تفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والمشرف على كلية الحقوق، لجان الامتحانات بكلية الحقوق. ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد عيسي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور إمام عبد الفتاح عميد كلية دار العلوم و الدكتور ابراهيم إلياس وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب .





واطمأن الدكتور أحمد شديد رئيس الجامعة على سير الإمتحانات لطلاب الفرقة الأولى بكلية الحقوق والبالغ عددهم ما يقرب من 1000 طالب وطالبة، موجها الطلاب بضرورة الالتزام بقواعد الامتحانات حرصا على وقت الطلاب متمنيًا التوفيق والسداد لجميع طلاب الجامعة.





وتفقدت الدكتورة بديعة الطملاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالإسكندرية، امتحانات الفترتين الصباحية والمسائية؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة لبناتها الطالبات داخل اللجان؛ لمساعدتهن في أداء الامتحان، مشددة على ضرورة توفير وسائل الراحة لهن أثناء امتحانهن.





وقالت الطملاوي، لصدىالبلد، إنها تفقدت المطبعة السرية، ومسجد الكلية، وقسم الامتحانات، منوهة أن الكلية سوف تقوم بتطبيق نظام التصحيح الإلكتروني في 21 مادة من المواد التي تدرس على مختلف الفرق بالكلية، منهم مادتين تم الامتحان فيهما أمس، ومثلهما اليوم.





وأكدت أنه لم يتم رصد أى مخالفات بالامتحانات أو رصد حالات غش بين الطالبات، منوها أن الامتحانات المصححة إلكترونيا لا تتيح ممارسة الغش لصعوبة ذلك فيها.





وبلغت عِدة اللجان الصباحية 59 لجنة، بينما بلغت عِدة اللجان المسائية 64 لجنة، ولم يُسجل بأيٍّ منهن حالات غش.





ونبهت الطملاوي، على ضرورة توعية الطالبة بكيفية التعامل مع ورقة الإجابة والحفاظ عليها، كما تم مسبقا تدريب الطالبات على كيفية التعامل مع ورقة الإجابة بعقد أكثر من امتحان تجريبي لتلك الفرق، وتم تحميل باور بوينت يشرح طريقة الإجابة للطالبات على موقع الكلية.





تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف مركزا للذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية بحرم الجامعة والذي يعد أول مركز متخصص لخدمة الطلاب ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والمجتمع وجميع الكوادر الشابة بصعيد مصر





ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للتحول الرقمي والدكتور وليد عيد المدرس بكلية الحاسبات وعضو هيئة فريق وحدة تصميم وتطوير البرمجيات.





وأوضح رئيس الجامعة أن المركز يهدف الى بحث وتطوير وابتكار حلول الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة SAS المتخصصة عالميا في مجال تحليل وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.





وقال إن إنشاء المركز يأتي في إطار الخطة الوطنية الاستراتيجية والتي تعمل على تمكين الأجيال القادمة من أدوات الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقديم الحلول الذكية، وتمكين المشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من تشغيل واستخدام الابتكارات في علوم البيانات.





كما انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2019/2020 لكليات العلوم والخدمة الاجتماعية والزراعة والموارد الطبيعية وذلك داخل الحرم الجامعى بصحارى .





ومن جانبه قام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بمتابعة سير العملية الامتحانية والتى سوف تنتهى فى 23 يناير الجارى طبقًا للخريطة الزمنية التى أقرها أقرها المجلس الأعلى للجامعات .





وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أن هناك بعض الكليات بدأت الإمتحانات فيها يوم 28 ديسمبر 2019 مراعاة لعدد المقررات الدراسية الكثيفة وفى كل الأحوال لا يؤدى طلاب كليات الجامعة إمتحانات يومى 6 و 7 يناير نظرًا للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد .





وأضاف الدكتور أحمد غلاب بأنه فى إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعمل على تنفيذ منظومة التحول الرقمى الجامعات بهدف إتاحة الخدمات التعليمية الرقمية للطلاب ، والدفع الإلكترونى للرسوم وإنشاء منصات رقمية يتوفر عليها المواد الدراسية ، كذلك ميكنة أعمال الامتحانات وإتاحة الإختبارات الإلكترونية خلال المرحلة الحالية .



