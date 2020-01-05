بحضور وزير الإسكان| مستقبل وطن ينظم ورشة عمل حول الرؤية المستقبلية للمجتمعات العمرانية| الجزار: ما حققناه بمشروعات الصرف فى 6 سنوات 3 أضعاف ما أنجز طوال التاريخ| والمنظومة تحتاج 300 مليار جنيه

وزير الإسكان:

ما انتهينا منه في المجتمعات العمرانية كان مخطط الانتهاء منه عام ٢٠٢٧ منظومة الصرف الصحي تحتاج ٣٠٠ مليار جنيه قانون التصالح في مخالفات البناء ليس جباية.. ولا نريد إزالة وحدات المواطنين رئيس مستقبل وطن: القيادة السياسية تتبنى إحداث نهضة حقيقية فى جميع الاتجاهات نائب مستقبل وطن لوزير الإسكان: احنا الحكومة الحقيقية.. والظهير السياسي الأقوى





نظم حزب مستقبل وطن ورشة عمل حول الرؤية المستقبلية للمجتمعات العمرانية في الدولة المصرية، بحضور، وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، والمهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الإسكان، بالبرلمان، النائب عماد سعد حمودة، والنائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام لمستقبل وطن، وعدد من قيادات الحزب.





في البداية، قال أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن القيادة السياسية تتبنى حدوث نهضة حقيقة فى كافة الاتجاهات، والسنوات الأخيرة خير دليل على ذلك وتحقيق إرادة سياسية حقيقة على أرض الواقع، ومجال الإسكان شهد طفرة حقيقة كقطاع حيوى هام.





ومن جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن وزارة الإسكان واللجنة بينهما جهد مبذول وتنسيق ما بين اللجنة والوزارة فى دور الانعقاد الخامس، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدم للمواطن.





وفى سياق متصل، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين أمانة لجنة الإسكان بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يعقد ندوات وورش عمل لتسليط الضوء على مستقبل مصر فى كافة القطاعات، وفيما يخص الإسكان الجميع لديه شغف لمعرفة الرؤية المستقبلية حول التنمية العمرانية فى المدن الجديدة ، ومحاور العمل فى كافة الاتجاهات، والوقوف على الأسباب التى من أجلها يتم الانطلاق خارج هذا العمل.





فيما عاصم الجزار، وزير الإسكان، رؤية الوزارة فى العمل خلال الفترة المقبلة، قائلا:"الوزارة تعمل بجدية، والموضوع ليس كلام كما كان يتصور البعض، وأن الهدف وضع المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية فى مصر 2052 وتم وضع المخطط الاستراتيجي ظهر لأول مرة للوجود كل ما هو متداول نقاط للمخطط القومى والمذاكرة الحقيقة والدراسات موجودة في هيئة التخطيط العمرانى، ولكن مشكلة الدولة تكمن فى توفير الطاقة والمياه، ثم الحيز المعمور، خاصة وأننا نعيش على 6 أو 7% من مساحة الجمهورية معمور مصرى فقط، وهذا الحيز يعنى وجود مشكلة بعدما أصبح غير قادر اقتصاديا على إعالة قاطنية، بسبب استنفاذ قدرات الأنشطة، ولابد من مضاعفة المعمور الإسكان، وهناك 26% من مساحة مصر قابلة للتنمية بدون أى مقومات ولا يوجد مشاكل للنمو فى المكان ولكن المشكلة فى ندرة الموارد".





وأوضح الجزار، أن زيادة السكان ينتج عنها عدم اتنزان، والظهير الصحراوى امل مصر فى حل مشكلة الزيادة السكانية، وإعادة بناء مصر الحديثة، وما تم عمله فى الطاقة خلال السنوات الأخيرة كان بداية التحرك لحل مشكلة تحلية المياه على سبيل المثال، ففى عام 2014 كانت ناتج تحلية اليومى 80 الف متر مكعب يومى، والآن وصلنا لـ800 الف متر مكعب يومى، والمستهدف خلال الفترة المقبلة 1.5 مليون متر مكعب يومى، وهذا بعد توفير الطاقة اللازمة لذلك، وهذا نتيجة الإرادة السياسية الحقيقة.





فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي، أعلن وزير الإسكان أن نسبة التغطية الصرف الصحي في الريف 11% قبل عام 2014، آلان وصلت النسبة إلى 38.5%، في نهاية 2019، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف وصول تغطية مشاريع الصرف الصحي في 30 يونيه 2020 إلى 42%، ليكون إجمالي ما تم تنفيذه في مشروعات الصرف الصحي خلال 6 سنوات فقط، ثلاثة أضعاف ما تحقق خلال التاريخ كله، لكن بعض المواطنين همهم الانعكاس المباشر على "جيبه".





وأضاف أن هناك أهداف استراتيجية وأهداف محلية، ويجب أن ندرك قيمة كل منهما، ضاربا مثالا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنمية شرقا، والحفاظ على الأمن القومي لمصر.





وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن ما نفذته مصر في المجتمعات العمرانية وفي شبكة الطرق كان مخطط له ٢٠٢٧، مشيرا إلى أن هناك مجهود كبير يبذل في سبيل الإسراع من هذه المخططات بمراحلها المختلفة.





وأضاف الجزار،خلال ندوة بعنوان" الرؤيا المستقبلية للمجتمعات العمرانية في الدولة المصرية"، المنعقدة الأن في حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة، أنهم وجدوا في عام ٢٠١٠، أن مصر لو استمرت بمعدل النمو السكاني، سنصل عام ٢٠٥٠، إلى ١٨٠ مليون، وإنه مع أقصى التدابير التي سنتبعها، لن نقل عن إلى١٦٠ مليون، فتساءلنا:" هل ممكن استيعاب٦٠ مليون زيادة في٤٠ سنة، في المحيط العمراني الذي نعيش فيه، بالطبع كانت الإجابةمستحيل، لذا بدأنا بناء مجتمعات عمرانية جديدة، وحتى نستوعب هذه الزيادة ، بدأنا في ١٤ مجتمع عمراني جديد، حتى نستوعب ال٦٠ مليون، ولا ينتشروا في الهوامش العشوائية على جوانب العمران الحالي، وما يترتب على ذلك من مشاكل جسيمة، فقررنا أن نسبق بخطوة".





وأوضح، إنه إذا لم نضع أيدينا في العمران، سيشيخ ولن يستوعب الزيادات به، ولن ننشيء أماكن ذكية، ونستخدم التكنولوجيا، مشبها المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنها أن أولاد المناطق الحالية، التي ستستوعب كل مشاكل المناطق القديمة، وستنفق على علاجها، مؤكدا أنه لم يكن هناك مفر من تدشين ال١٤ مجتمع عمراني سويا، كل في منطقته، فحول المنصورة هناك المنصورة الجديدة، وحول أسيوط مدينة جديدة، وهكذا، حتى تستوعب الزيادة المقبلة، ومن هنا جاء استعجال الرئيس السيسي، حتى يتم تهيئة هذه المناطق قبل مرور الوقت، وظهور مشاكل المناطق المزدحمة الحالية.





وتابع، أن المناطق الجديدة مثل التجمع واكتوبر، لم تشهد صحوة وتواجد، إلا بعد إنشاءها ب٢٥ عام، فالاكتمال لا يتم بين يوم وليلة، وإنما يأخذ وقت، لذا يتم الضغط في الانتهاء من المجتمعات العمرانية الجديدة، حتى تستوعب التواجد والحياة وينمو المجتمع في هذه المناطق سريعا، فهناك محفزات تنمية تتم في هذه المجتمعات، حتى تنطلق سريعا، ومن هذه المحفزات، الطرق، فطريق هضبة أسيوط ، تكلفته مليار و٢٠٠ ألف جنيه، لتسهيل نتقال أهالي أسيوط ، إلى هذه المدينة الجديدة حول أسيوط.





وتابع:" نحن لا نعمل مدن للسكن فقط، وإنما نوفر بها فرص عمل،ومشروعات استثمارية"، مشيرًا إلى أن هذه الشبكة من المجتمعات العمرانية، عندما يقوى، سيأخذ بيد المجتمعات الهاوية والتي شاخت سريعا، ولايجاد وسيلة للإنفاق على هذه المناطق القديمة، من المجتمعات العمرانية الجديدة.





وأشار، إلى أن ما حدث في المنطقة المحيطة بماسبيرو، والتي تبلغ ٧٠ فدان، كان تطويرها حلم راودهم منذ ٤٠ عام، وكذلك المدابغ في عين الصيرة التي تبلغ مساحتها ٩٤ فدان، وتم نقلها، مشيرًا إلى أن استمرارها كان يحمل مشكلة بيئية كارثية.





كما أشار الى أنهم يقومون بإنشاء مشروع مختلف ليس اسكاني، في هذه المنطقة، قائلا:" نستخدم المشرط، ونعالج الأورام".





وأوضح، أن ن ممشى أهل مصر، بطول ٦.٧ كيلو متر، و تبلغ تكلفته ٨٠٠ مليون جنيه، ويصل بين كوبري إمبابة وكوبري ١٥ مايو، سيتم الانتهاء منه يونيو٢٠٢٠، وسيكون ممشي لكل الناس، بمطاعم وكافيهات، بطول الكورنيش كله، وبتمويل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





كما عقب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان على شكوى أحد أعضاء الحزب، من عدم خل مشاكل الصرف الصحي واستمرارها سنوات طويلة، قائلا:" لن تحل بين يوم وليلة، فنستهدف الوصول بتغطية الصرف الصحي، إلى ٤٢.٥% في يونيه 2020"،. مشيرا إلى أنه في السابق كان الوزير يعطي النائب ٣ أو ٥ مليون لحل مشكلة الصرف الصحي لديه، علما بأن المحطة تتكلف أكثر من ذلك بكثير، لذا كانت تبدأ المشروعات، ولا تنتهي.





وتابع الجزار، خلال ندوة بعنوان" الرؤيا المستقبلية للمجتمعات العمرانية في الدولة المصرية"، المنعقدة الأن في حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة :" ليس لدينا بانادول، يا نحل يا بلاش، لا نعطي مسكنات، ليس هناك افضل من المصارحة، ونحتاج

٣٠٠ مليار جنيه، للانتهاء من منظومة الصرف الصحي في مصر".





وتطرق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إلى قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا،: "إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ليس قانون جباية، ولا تريد الحكومة أن تزيل وحدات للمواطنين، تم تدارك بعض الملاحظات على التشريع وبالتنسيق مع لجنة الإسكان تم تعديل القانون بما يحقق المصلحة العامة والفلسفة على الأرض بما يضمن التخفيف عن المواطنين.



