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فن

من داخل حمام السباحة.. نرمين الفقي: أنا وقعت في غرام الدولفين | صور

الأحد 05/يناير/2020 - 11:31 م
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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آيه عاطف
خضعت الفنانة نرمين الفقي، لجلسة تصوير جديدة في حمام السباحة أثناء لعبها مع الدولفين.

ونشرت نرمين الفقي، صور لها مع الدولفين، وعلقت عليها قائلة :"انا وقعت في غرام الدولفين .. الله على جمالهم".

بينما جاءت تعليقات الجمهور كالتالي :" البراءة اللي ف نظرتك توقعهم ف غرامك والله ربنا يحفظك ويحرسك"، و"ما هو بصراحة معذور في حد يلاقى القمر دا و ميحبوش".

كما علق عدد من الشباب قائلين:" يابخت الدولفين"، و"ليه يا ربى مخلتنيش دولفين".


من داخل حمام السباحة.. نرمين الفقي: أنا وقعت في غرام الدولفين | صور
من داخل حمام السباحة.. نرمين الفقي: أنا وقعت في غرام الدولفين | صور
من داخل حمام السباحة.. نرمين الفقي: أنا وقعت في غرام الدولفين | صور
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