من داخل حمام السباحة.. نرمين الفقي: أنا وقعت في غرام الدولفين | صور

خضعت الفنانة نرمين الفقي، لجلسة تصوير جديدة في حمام السباحة أثناء لعبها مع الدولفين.



ونشرت نرمين الفقي، صور لها مع الدولفين، وعلقت عليها قائلة :"انا وقعت في غرام الدولفين .. الله على جمالهم".



بينما جاءت تعليقات الجمهور كالتالي :" البراءة اللي ف نظرتك توقعهم ف غرامك والله ربنا يحفظك ويحرسك"، و"ما هو بصراحة معذور في حد يلاقى القمر دا و ميحبوش".



كما علق عدد من الشباب قائلين:" يابخت الدولفين"، و"ليه يا ربى مخلتنيش دولفين".





