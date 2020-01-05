اخبار اليوم.. السيسي يجتمع بـ وزير الإعلام.. إيران ترصد مكافأة لـ رأس ترامب.. تركيا تحرك مرتزقة إلى ليبيا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد 5 يناير 2019، مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والفنية أبرزها:





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، برئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام".









أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن مكافأة بقيمة 80 مليون دولار أمريكي لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق أمس الأول.









وسط حالة من الذهول ردد" سعد أشرف سعد "، عبارة حسبنا الله ونعم الوكيل فى اللى قتل عمر وأولاده "، معربًا عن غضبه الشديد و حزنه للحادث الأليم الذي راح ضحيته عمه وأبنائه وجدته، قائلًا:" القتلة المجرمين هيروحوا من ربنا فين".





أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء تحرك وحدات من الجيش التركي باتجاه ليبيا، من أجل التنسيق. بحسب ما نقلته "رويترز".









أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة مما يزيد من الاحساس بالبرودة وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.





قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا وليبيا تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.









قررت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، نقل الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى مستشفي الحياة بدلا من احتجازه في أحد الأقسام التابعة للدولة اللبنانية.





قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن خروج بعض الثعابين من المقابر لا علاقة له بالأمور الغيبية بل يرجع ذلك إلى تقصير من التُربي الذي قام بالدفن.



