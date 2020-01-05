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توك شو

مدير أعمال نانسي عجرم يروي تفاصيل عملية الاقتحام المسلح على منزلها ..شاهد

الأحد 05/يناير/2020 - 11:14 م
نانسي عجرم واسرتها
نانسي عجرم واسرتها
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف جيجي لامار مدير أعمال المطربة نانسي عجرم، تفاصيل حادث الهجوم الذي استهدف منزل الفنانة نانسي عجرم.

وقال جيجي لامار خلال مداخلة هاتفية على قناة «ON E» إن الفنانة نانسي عجرم وزوجها تفاجآ بشخص ملثم يقتحم منزلهم في منتصف الليل، بغرض السرقة والنهب، حيث شاهدا اللص في شاشة المراقبة.

وأضاف مدير أعمال المطربة نانسي عجرم، أن اللص ساوم على أخذ مبلغ مالي، وطالب المجوهرات والذهب التي تمتلكها نانسي عجرم، وأشار بالسلاح في وجههم ليرهبهم، لذلك اضطر زوج نانسي عجرم فادي للدفاع عن نفسه وعن زوجته وأولاده.

وأوضح جيجي لاما أن الفنانة نانسي عجرم أصيبت بخدوش بسيطة، ولكنها بصحة جيدة وأطفالها بخير ولا خطورة علي صحتهم، مؤكدا أن ما يجرى الأن أجراءات قانونية عادية.

وتقدم بالتحية والشكر للإعلام المصري الذي أثار هذه القضية مثل الإعلام اللبناني، مؤكدا أن الشعب المصري يقف بجانب الفنانة نانسي عجرم مثل ما وقفوا مع أسرتها، قائلا: نشكر المصريين على مساندتهم للفنانة نانسي عجرم.
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