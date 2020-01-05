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توك شو

جيجي لامارا: الوضع القانوني لزوج نانسي عجرم سليم وسيكون متواجدا في منزله غدا.. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 11:22 م
الفنانة نانسي عجرم
الفنانة نانسي عجرم
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إبراهيم القادري
قال جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم: أريد أن أشكركم وأشكر إعلامكم الصادق على وقوفكم بجانب الفنانة نانسي عجرم مع زوجها .

وأضاف "جيجي لامارا" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC"، أن ما حدث لم نكن نتمنى حدوثه ولكنه حدث، كما أن الحالة القانونية لزوج الفنانة نانسي سليمة تماما وسيكون متواجدا غدا في المنزل بعد انتهاء التحقيقات.

وأوضح"جيجي لامارا" أن ما حدث هو ما نشر على المواقع الإخبارية تماما لأنه نقل بمنتهى الشفافية عن طريق كاميرات المنزل.

وتابعت جيجي لامارا" أن الفنانة أصيبت نتيجة كسر لوح زجاج نتج عن تبادل إطلاق النار وهي بأفضل حال وتطمئن الجمهور تماما.

واستكملت"جيجي لامارا" أن مشكلة مثل هذه لم تكن سهلة على فنانة رقيقة مثلها ولا على اطفالها كما أن زوجها من الشخصيات الجميلة ولكنه اضطر إلى فعل هذا دفاعا عن زوجته وأطفاله.
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