ساعة ذكية تتابع دقات قلبك بـ 145 جنيها فقط

أصبح إقتناء ساعة ذكية مرتبطة بهاتفك أمرًا شائعًا فى السنوات الماضية، بعدما تبارت كبرى شركات صناعة الهواتف الذكية فى العالم على تقديم أفضل تلك الساعات، إلا أن سعرها باهظ جدًا، ولكن يمكنك الحصول على واحدة بـ 145 جنيها فقط.



يمكنك إقتناء الساعة الذكية من نوع Leehur V8، وتعمل بمعالج من نوع MediaTek MTK6261D، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 64 ميجابايت.



بالإضافة لذاكرة داخلية سعة 128 ميجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية سعة 32 جيجابايت، مع بطارية سعة 380 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع.



وتدعم الساعة الذكية الإتصال بتقنية Bluetooth 4.0، مع شاشة قياس 1.22 بوصة، مع كاميرا أمامية بدقة 1.3 ميجابيكسل، والتى تعمل على الهواتف الذكية العاملة بنظامى أندرويد و آيفون.



يمكنك الحضول على الساعة الذكية فى ألوان الأحمر، الأزرق، الأسود، والأبيض مقابل 9 دولار أمريكى فقط، مايعادل 145 جنيهًا فقط، عبر هذا الرابط.



https://www.gearbest.com/smart-watches/pp_3009185225855627.html?wid=2000001