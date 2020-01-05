فيديو.. ريهام سعيد تظهر من جديد بصحبة مرضى تحدي السمنة.. وتؤكد: خطر يؤدي للوفاة

ظهرت الاعلامية ريهام سعيد بعد توقف برنامجها ب ٤ شهور بصحبة عدد من متحدي السمنة ممن يتم علاجهم مجانا بمساعدة د.أسامة طه واحدي الشركات المتبرعة باجهزة التخسيس.



وظهر فيديو اللايف الذي نشرته ريهام سعيد عبر قناتها علي يوتيوب حماس متحدي السمنة ممن اكدوا على رغبتهم في الحياة بشكل طبيعي وصحة افضل بدون سمنة.



وأكدت الاعلامية ريهام سعيد ان خدمة الوطن لا يتوقف علي الإعلامي فقط وانها قامت بأعمال خيرية بدون جمع اي تبرعات وبعدد حالات أكثر من أيام عرض برنامجها لأن السمنة خطر يؤدي للوفاة.



وتبادل متحدي السمنة الشكر مع ريهام سعيد والطبيب المعالج عن مبادرتها التي تهدف لحياة وصحة افضل لكل مرضي السمنة.