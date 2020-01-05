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منوعات

قاض يشتكي من متهم مسلم لإطالته في الصلاة أثناء محاكمته

الأحد 05/يناير/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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أحمد شريف
في موقف لا يصدق اشتكى قاض بمحكمة جيلدفورد كراون، البريطانية من متهم بعد أن جعله ينتظر وقتا طويلا لإنهاء صلاته أثناء محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وبحسب صحيفة تليجراف البريطانية، أمر رونالد علي بالمثول أمام المحكمة في الساعة الثانية بعد الظهر، لكن المحكمة ظلت تنتظره بعد ذهابه لحضور صلاة جماعة في سجن HMP Highdown

واشتكى قاضي المحكمة من إطالة المتهم في الصلاة حين كانت ينتظره لمحاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي.

وظل القاضي موس ينتظر لأكثر من 20 دقيقة حتى وصل المحامي إد بتلر إلى المحكمة واعتذر عن تأخر موكله.

ودخل المتهم البالغ من العمر 29 عامًا السجن بعد أن ارتكب جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال في فترة وجيزة بعد وصوله إلى المملكة المتحدة مع خطيبته ، وهي امرأة بريطانية قابلت المدعى عليه بينما كانت في إجازة في مسقط رأسه ترينيداد وتوباجو ، حسبما استمعت إلى محكمة غيلدفورد كراون.

وقال ممثلو الادعاء إن المتهم ، تتبع فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا كانت في طريقها إلى المدرسة في 9 سبتمبر من العام الماضي وحدثها بكلام في إيحاءات جنسية قبل أسبوعين من زفافه وحصوله على تأشيرة مؤقتة في المملكة المتحدة.
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