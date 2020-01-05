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أخبار العالم

التعاون الإسلامي تشيد بمبادرات البحرين لتعزيز قيم التسامح

الأحد 05/يناير/2020 - 11:09 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم في قصر الصافرية الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الذي يزور المنامة حاليًا.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بحث عدد من القضايا التي تهم الأمة الإسلامية إلى جانب القضايا الإقليمية.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي لخدمة قضايا الأمة الإسلامية، وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء وتنسيق مواقفها وتوحيد جهودها، والدفاع عن الصورة الحقيقية والسمحة للدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه القائمة على التسامح والوسطية والاعتدال.

ورحب ملك البحرين بالدكتور العثيمين، وهنأه بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، مشيدًا بالإنجازات المهمة التي حققتها المنظمة وبالجهود الطيبة التي بذلها معالي الأمين العام للارتقاء بآليات عملها وتطوير أدائها وتوثيق التعاون بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والدينية.

وأكد الملك حمد بن عيسى دعم مملكة البحرين ومساندتها وتأييدها للمنظمة والتزامها بمبادئها النبيلة لتواصل دورها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك تحقيقًا لأهدافها وخدمةً لمصالح دولها الأعضاء وشعوبها.

من جانبه أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى دور مملكة البحرين المحوري بقيادة جلالته ومساهماتها المهمة في خدمة القضايا الإسلامية ودعمها الدائم للمنظمة وأنشطتها على مختلف الأصعدة، مشيدًا بمبادرات البحرين الإنسانية في تعزيز قيم التسامح والاعتدال والوسطية ومد جسور التواصل والتقارب بين أتباع مختلف الأديان والثقافات.
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