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اقتصاد

«البترول» توضح سبب انقطاع الغاز الطبيعي عن مصر الجديدة

الأحد 05/يناير/2020 - 11:03 م
جانب من تعديلات خطوط
جانب من تعديلات خطوط الغاز بخطة تطوير مصر الجديدة
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مايكل عياد
في إطار ما تقوم به الدولة من أعمال تطوير بمنطقة مصر الجديدة  "المرحلة الثانية" وما يلزم هذه الأعمال من تطوير وتعديل مسارات وخطوط شبكة الغاز الطبيعي، ونقل المنظمات والمحابس المتعارضة معها.

نسقت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مع الجهات المشرفة والمنفذة لأعمال التطوير "إدارة المهندسين العسكريين"، والذي يتضمن نقل عدد سبعة منظمات بملحقاتها والمحابس والخطوط الموجودة بالجزيرة الوسطى بشارع عبد العزيز فهمي في المسافة من ميدان هليوبوليس حتى شارع جسر السويس.

وخلال نقل المنظمات حدث انقطاع مفاجئ لضغوط أحدهما مما أدى إلى ضعف الغاز لحظيًا بإحدى عقارات شارع عدلي كفافي وآخر بشارع عثمان ابن عفان وتم التعامل الفوري مع المنظم وإعادة ضبط الضغوط واستقرار الخدمة لدى العملاء.

وتهيب الشركة بعملائها الكرام ضرورة تفهم ما يجري من أعمال تعديلات في شبكة الغاز ونقل المنظمات والمحابس المتعارضة مع أعمال التطوير بمنطقة مصر الجديدة .
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