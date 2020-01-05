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رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي: وست هام يتأهل للدور الرابع بعد الفوز على جيلنيجهام

الأحد 05/يناير/2020 - 11:01 م
بابلو زاباليتا لاعب
بابلو زاباليتا لاعب وست هام
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إسماعيل محمود
تأهل نادي وست هام يونايتد ، للدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي ، وذلك بعد فوزه على نادي جيلنيجهام بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدور الثالث.

افتتح الأرجنتيني باولو زاباليتا التسجيل للهامرز في الدقيقة 74 ، قبل أن يطلق باولو فورنالس رصاصة الرحمة على جيلنيجهام بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 94، حاسمًا تأهل فريقه للدور القادم.

وتقام غدًا المباراة المتبقية من الدور الثالث بين فريقي ارسنال وليدز يونايتد في العاشرة إلا أربع دقائق على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

يذكر أن أندية تشيلسي وتشيفيلد يونايتد و ليفربول حسمت تأهلها للدور الرابع بعد تحقيقهم الفوز في مباريات اليوم.
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