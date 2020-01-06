خارج القاهرة| محمود العسيلى يعلن موعد عقد قرانه وحفل الزفاف

أعلن الفنان محمود العسيلى عن عقد قرانه على خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بعد غدٍ الثلاثاء في الإسكندرية.



وقال خلال تصريحات صحفية أن حفل زفافه من المنتظر أن يقام يوم الجمعة المقبل.



كان قد أثار الفنان محمود العسيلى استياء الجمهور الأردني مؤخرا بسبب تأخر صعوده فى الحفل الذى اقيم له وذلك بسبب إصرار العسيلى على حصوله على جميع المستحقات المالية.



وكشف مدير تنظيم الحفل فرس ياجي خلال لقائه فى برنامج "انسايدر بالعربى" : أن ما تم تداوله صحيح وبالفعل تأخر محمود العسيلى عن الصعود على المسرح وذلك بسبب عدم تسلم مستحقاته المالية.



