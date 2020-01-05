عضو بالنواب الليبي: أدعو الدول العربية لتفعيل مبادرة الدفاع المشترك.. فيديو

أكد الصالحين عبد النبي عضو مجلس النواب الليبي أن ليبيا على أتم إستعداد لصد الغزو التركي مؤكدا قدرة القوات المسلحة الليبية على إنجاز المهمة بكفاءة.



وأضاف عضو مجلس النواب الليبي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن لفضائية الحدث، أن الخونة من حكومة الوفاق هم من ارادوا جلب الإستعمار التركي ليس من أجل استقرار ليبيا بل من أجل الحفاظ على منصبهم ومكاسبهم متسائلا هل هناك انسان طبيعي يوقع على مذكرة تجلب استعمار لبلاده فهؤلاء خونة؟!!.



وتابع الصالحين عبد النبي أن الشعب الليبي سيقف بالمرصاد لكل هؤلاء الخونة داعيا كافة الدول العربية تفعيل مبادرة الدفاع العربي المشترك لأن هذا قطر عربي من أصل الأمة العربية وندعو مجلس الأمن في الجلسة المنعقدة غدا بضرورة إدانة ووقف الغزو التركي لليبيا.



وأشار عضو مجلس النواب الليبي أن مجلس النواب الليبي سيتخذ قرارات فيما يخص الشعب الليبي واصدرنا عدة قرارات منها قطع العلاقات مع أردوغان وحكومته فالشعب التركي لا توجد بيننا وبينه عداوة.



وقال عضو مجلس النواب الليبي أنه الاتفاقية مع حكومة السراج مخالفة للقانون لانه يجب ان يقرها البرلمان الليبى وهو لم يحدث.