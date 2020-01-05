بعد اشتعال الأزمة بينهما.. سر تحديد ترامب لـ رقم 52 في تهديده لإيران

السعودية تعلن رفضها الصريح للتدخل التركي في ليبيا.. ومكالمة خادم الحرمين وولي العهد لقادة العراق.. وقطع العلاقات مع أنقرة ووعيد ترامب لإيران.. أبرز ما جاء في صحف السعودية