أول من منع ارتداء البناطيل الممزقة داخل الجامعة.. ماذا تعرف عن الدكتور عبد العزيز طنطاوي

يعد الدكتور عبد العزيز عبد الرازق محمد طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، من أفضل الشخصيات التي أثرت في مجتمع الوادي الجديد خاصةً بل وجمهورية مصر العربية عامةً .



والدكتور عبد العزيز طنطاوي ابن مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، وهو من عائلة طنطاوي وهي من أشهر العائلات بمركز بلاط، خريج علوم أسيوط 1989م حصل علي الأستاذية: 2009م وتم تعيينه معيدا بجامعة جنوب الوادي بكلية العلوم، ثم تدرج في المناصب حتى تم تعييه عميدا لكلية العلوم بجامعة أسوان، ثم عميدًا لمعهد الدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، ثم رئيسًا لجامعة الوادي الجديد.



أنشأ الدكتور عبد العزيز معمل الدراسات البيئية الحاصل علي شهادة الاعتماد (ISO/IEC 17025-2005) ثم سافر في بعثة إشراف مشترك إلي سويسرا لدراسة الدكتوراة (1996 -1998م), ثم سافر إلي جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية في مهمات علمية أعوام 2000 و 2001 و 2003و 2004م لفترات تتراوح بين الشهرين والستة أشهر.



وسافرأيضاً إلي نيجيريا ضمن الوفد الرسمي لجامعة أسوان لحضور المعرض التعليمي بالمركز الثقافي الذي تقيمه مؤسسة أخبار اليوم في أبريل 2018.



كان له العديد من الابحاث منها 32 بحث منشور في مجلات ومؤتمرات دولية, و 6 أبحات منشورة في مجلات ومؤتمرات محلية و عضو فريق بحثي دولي مكون من 33 فردفي مجال الجيولوجيا, فضلاً عن كونه باحث رئيسي في خمسة مشروعات البحثية الدولية وعضو فريق بحثي في سبعة مشروعات البحثية المحلية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.



كما أنه حاصل علي عشرة جوائز بحثية دولية ومحلية أهمها جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الجيولوجية لعام 2010وجائزة جامعة أسوان للتفوق العلمي لعام 2016, بالاضافة الي أنه عضو في عشر جمعيات ولجان علمية دولية ومصرية, كما أشرف على عدد 6 رسائل علمية (ماجستير ودكتوراة) ومحكم دائم أبحاث علمية لعدد سبعة مجلات محلية ودولية وتحكيم ومناقشة ستة رسائل علمية (ماجستير ودكتوراة) مصرية ودولية.



وشارك في عدد 21 مؤتمر وورشة عمل دولية وعدد 17 مؤتمر وورشة عمل محلية, بالاضافه الي أنه قام بالتدريس الجامعي لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لطلاب كليات العلوم والتربية والهندسة والاآثار والاداب وبمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل, وشارك في اللجان المنبثقة عن مجلس كلية العلوم ومجلس الجامعة والمجلس الأعلي للجامعات, وخبير ومراجع خارجي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم, فضلا عن كونه خبير ومراجع خارجي ببرنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد في مجال اعتماد المعامل والمشروعات الطلابية .



وكان له دور بارز في العديد من الانشاءات كأعمال التطوير الشاملة (احلال وتجديد) للبنية التحتية لمبني كلية العلوم بجامعة أسوان, وانشاء مبني لوحدتي البيوتكنولوجي ونباتات المناطق الحارة وادارة وتطوير وتحديث المطبعة المركزية بالجامعة وتزويدها بأحدث ماكينات الطباعة والتصوير والجرافيك علي مستوي الصعيد, فضلاً عن انشاء برامج دراسية جديدة متقدمة بنظام الساعات المعتمدة مثل برنامج البايوتكنولوجى وبرنامج دبلوم الكيمياء الحيوية وبرنامج جيولوجية المياه والبترول وغيرها من الانشاءات التي تتمثل في مراكز البحوث والابتكار فضلا عن كونه السبب في استقدام 110 طالب دراسات عليا الطلاب الوافدين من العرب والافارقة بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل.



يعتبر ثان رئيس لجامعة الوادي الجديد وصاحب قرار منع ارتداء البناطيل الممزقة داخل الحرم الجامعي وكان هذا القرار أسوة لباقي الجامعات حيث سار علي نهجه معظم رؤساء الجامعات المصرية, فضلاً عن اسهاماته في إثراء العملية التعليمية داخل الجامعة وخارجها.



