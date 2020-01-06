برلماني: ما تقوم به تركيا غزو صريح وتهديد للأمن القومي.. فيديو

أكد النائب عماد جاد عضو مجلس النواب أن مصر تتبع سياسة ضبط النفس، مؤكدا أن لدينا خطوات تمثلت في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي والتي فوضت الرئيس في الدفاع عن أمن مصر القومي.



وأضاف عماد جاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية الحدث أن اجتماعات لجنة العلاقات الخارجية قد أكدت على هذا الأمر أيضا وتضيف عليه بأن ما تقوم به تركيا هو غزو صريح وتهديد للأمن القومي المصري .



وتابع عضو مجلس النواب إذا ما كان أردوغان قد أعلن عن تحرك القوات التركية لليبيا فأننا قاب قوسين أو أدنى من وجود مواجهة عسكرية مصرية تركية سواء كانت بحرية أو حتى بالقرب من الشواطئ الليبية ومصر لن تسمح بمثل هذا الأمر لأن لديها دعم من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الإتحاد الأفريقي.



وأشار دكتور عماد جاد ان مصر ليست دعاة حرب ولن ترغب في مواجهة عسكرية ولكن لو فرضت على مصر هذه المواجهة ما بين انتهاك قومي لأمنها القومي واحتلال تركي لليبيا فهى من أبجديات الأمن القومي المصري وبدعم من الدول العربية كالسعودية والإمارات.



وقال عضو مجلس النواب إن القوات البحرية المصرية تحتل المرتبة السادسة عالميا ومتطورة عن تركيا مؤكدا أنه ربما يكون هناك اجتماعات بالقيادة المسلحة وسنكون مضطرين للدفاع عن أمننا القومي.