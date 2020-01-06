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فن

تكريم لبلبة فى ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. صور

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:50 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى - عدسة/ عمرو سيد
اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية، بتكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس المهرجان ونقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون، والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان، وعدد كبير من الفنانين.

وشهد الحفل الختامي بجانب تكريم الفنانة لبلبة، توزيع الجوائز على الفائزين بالمهرجان.

وقال الدكتور أشرف زكي إن تكريم فنانة كبيرة مثل لبلبة في ختام الدورة الرابعة للمهرجان بمثابة التكليل لتلك الدورة التي شهدت منافسة قوية ومتميزة بين المشاركين، خاصة وأن لبلبة لديها مشوار فني كبير، حيث بدأت العمل الفني منذ طفولتها وهي في الخامسة من عمرها واشتهرت حينها بتقليد المشاهير، كما درست فن الباليه وعملت بالغناء ليصبح لديها في أرشيفها الغنائي 268 أغنية، منهم 30 أغنية للطفل.

وأضاف "زكي" قائلا: "مسيرتها الفنية مستمرة حتى الآن، و قدمت للسينما 85 فيلما، و شاركت كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية و 16 مهرجانا عربيا، و حصلت على أكثر من جائزة كأحسن ممثلة، أهمهم: جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة" من إخراج عاطف الطيب سنة 1996، كما فازت بنفس الجائزة كأحسن ممثلة في مهرجان "كل إفريقيا" بكيب تاون جنوب إفريقيا عن دورها في نفس الفيلم .
تكريم لبلبة فى ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. صور
تكريم لبلبة فى ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. صور
تكريم لبلبة فى ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. صور
تكريم لبلبة فى ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. صور
تكريم لبلبة فى ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. صور
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