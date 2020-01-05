أحمد موسى للشعب الليبى: حى على الجهاد..الغزو التركى لبلدكم بدأ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اردوغان يخالف قرار مجلس الأمن الذي صدر عام 2011 والذي كان ينص على عدم تسليح ليبيا أو أي طرف فيها، حيث إن مليشياته دخلت إلى ليبيا وأمدت مليشيا السراج بالسلاح.



وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اردوغان يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط ، بعدما أعلن أن الغزو التركي على ليبيا بدأ فعليا.



وأضاف موسى أن أردوغان يريد غزو ليبيا على غرار سوريا لأنها من ضمن أطماعه، حيث إنه يرى أن شمال أفريقيا هي إرث أجداده.



وأردف موسى مخاطبا الليبيين: «حانت ساعة المواجهة، وحيا على الجهاد ولا بد من دعم جيشكم بكل قوة في مواجهة المستعمر التركي، لأن أردوغان سيضرب الجيش الوطني الليبي وسيعمل على تدميره وهذا ما يسعى إليه».



وأشار موسى إلى أن التدخل الروسى في سوريا حمى سقوط الجيش العربي السوري، ولكن الجيش الوطني الليبي لا يملك السلاح الذي يمكنه من وقف الغزو التركي، وصد عدوانه ولهذا لا بد من تكاتف كل الليبيين وخروجهم خلف جيشهم ، لأنه الايام المقبلة صعبة وخطيرة.