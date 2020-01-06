أخبار الفن| استمرار حبس زوج نانسي عجرم لقتله لصا.. نجاة فنانة سورية من الموت بـ 6 أكتوبر

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:







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