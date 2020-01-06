أخبار الفن| استمرار حبس زوج نانسي عجرم لقتله لصا.. نجاة فنانة سورية من الموت بـ 6 أكتوبر

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
تفاصيل حجز زوج نانسى عجرم.. للمزيد
خاص | نقل زوج نانسي عجرم للمستشفى واستمرار حبسه حتى الثلاثاء القادم ..فيديو
أصيبت بإختناق.. للمزيد
نجت من الموت| احتراق منزل فنانة بسبب انفجار الدفاية
النسخة الـ77 من الحفل المنتظر.. للمزيد
كيف يمكنك مشاهدته| ساعات تفصلنا عن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب
على مكتب وزيرة الثقافة.. للمزيد
غضب شديد بسبب زيادة رسوم تصاريح الأفلام.. ومناشدات لحل الأزمة
إيرادات كبيرة.. للمزيد
فيلم الفلوس لـ تامر حسني يستمر في صدارة شباك التذاكر المصري