AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن| استمرار حبس زوج نانسي عجرم لقتله لصا.. نجاة فنانة سورية من الموت بـ 6 أكتوبر

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:17 ص
نبيل العدوى
نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

تفاصيل حجز زوج نانسى عجرم.. للمزيد
خاص | نقل زوج نانسي عجرم للمستشفى واستمرار حبسه حتى الثلاثاء القادم ..فيديو

أصيبت بإختناق.. للمزيد
نجت من الموت| احتراق منزل فنانة بسبب انفجار الدفاية

النسخة الـ77 من الحفل المنتظر.. للمزيد
كيف يمكنك مشاهدته| ساعات تفصلنا عن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

على مكتب وزيرة الثقافة.. للمزيد
غضب شديد بسبب زيادة رسوم تصاريح الأفلام.. ومناشدات لحل الأزمة

إيرادات كبيرة.. للمزيد
فيلم الفلوس لـ تامر حسني يستمر في صدارة شباك التذاكر المصري

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا: هجوم شديد على راغب علامة بسبب نهى.. أنقذوا الزمالك من الشحاتة والفضيحة

ترشيحاتنا

عاجل | بشرى لجماهير الزمالك قبل مواجهة زيسكو| فرجاني ساسي يعود للفريق

اقتراب عمر السومة .. تعرف على آخر مهاجم وقع لـ الأهلي في سن الثلاثينيات

أخبار الرياضة| محمد صلاح يغيب عن حفل جوائز الأفضل في أفريقيا.. تركي آل الشيخ يتحمل صفقة السومة لـ الأهلي

كل ما تريد معرفته عن إصابة مروان محسن

التخن بيموت| ريهام سعيد تعلن مواصلة عمليات السمنة رغم إيقاف برنامجها

هاني حتحوت يكشف دور بيراميدز في تأخر قيد كهربا بالأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن تناولها فورا.. حقائق صادمة عن الشاورما المباعة بالأسواق

حبا وعرفانا لـ "أم الدنيا".. حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل