أهالي قرية التمهيدية بالبحيرة يستغيثون قبل وقوع كارثة بسبب أعمدة الإنارة

أرسل القارئ محمد ماجد الذى يقيم فى عزبة البسبينى التابعة إلى قرية المهدية مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، شكواه الي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد يشكو من تهالك أعمدة الإنارة ولوحة مفاتيح المحول الكهربائى مكشوفة بدون غطاء بالعزبة، مما يتسبب فى مشكلة وينذر بكارثة، خاصة مع تساقط الأمطار على هذه اللوحة والكشاف الكهربائى.



وقال ماجد في شكواه نحن سكان عزبة البسبينى التابعة إلى قرية المهدية مركز أبو المطامير فى محافظة البحيرة نشكو من ترك لوحة الكهرباء مكشوفة من الممكن أن تتسبب في كارثة للاطفال بسبب العبث بها.



وطالب محمد ماجد المسؤلين بوزارة الكهرباء بحل هذه المشكلة وتوفير محولات آمنة على المواطنين وحياتهم.





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