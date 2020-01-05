بالأرقام.. ساديو ماني الأقرب لنيل لقب أفضل لاعب في أفريقيا متفوقا على محمد صلاح

يسدل الستار يوم الثلاثاء المقبل على الفائز بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، الذي سطر الفرعون المصري إسمه فيها بأحرف من ذهب بعدما نجح في حصدها آخر نسختين 2017 و2018، إلا أن حظوظ الفرعون المصري لا تبدو قوية هذه المرة لحصدها للعام الثالث علي التوالي.



حفل توزيع جائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام 2019، الذي سيقام بمدينة الغردقة المصرية، وسط منافسة قوية بين ثلاثي الدوري الإنجليزي السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح لاعبي ليفربول و الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.



ويرصد لكم "صدى البلد" في هذا التقرير لماذا تشير كل المؤشرات إلى أفضلية ساديو ماني للحصول على لقب هذا العام بالأرقام.



- سجل محمد صلاح 26 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة خلال عام 2019 سواء مع ليفربول والمنتخب المصري.



- سجل ساديو ماني 35 هدفًا وصنع 15 هدفًا خلال عام 2019 سواء مع ليفربول أو المنتخب السنغالي.



- سجل رياض محرز 14 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة خلال عام 2019 سواء مع مانشستر سيتي أو المنتخب الجزائري، ويتفوق رياض محرز على ثنائي ليفربول خلال عام 2019 من حيث عدد الألقاب.



- حقق رياض محرز 4 ألقاب هي البريميرليج وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي، إضافة إلي لقب أمم إفريقيا مع منتخب الجزائر.



- حقق ساديو ماني بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع ليفربول، إلى جانب وصافة أمم إفريقيا مع السنغال .



- محمد صلاح فاز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع ليفربول، بينما لم يحقق أي لقب رفقة المنتخب المصري في هذا العام.