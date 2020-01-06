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بين الناس

أهالي قرية ابو الصير يشكون من عدم وجود أعمدة إنارة على طريق القرية

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسلت القارئة ريم عامر شكواها الي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد من عدم وجود الإنارة على طريق البوهية من رابط الحصاينة حتى قرية أبو الصير ما يعرض لوقوع حوادث مرورية حال السير ليلا، حيث تسبب الظلام الدامس فى تكرار حوادث على الطريق بشكل لافت للنظر فى الفترة الأخيرة.

وقالت عامر في شكواها "نحن نعاني بسبب ان طريق البوهية من رابط الحصاينة حتى قريه أبوالصير مظلما بشكل كبير ما يعرضنا للخطر، حيث إننى حال قيادتى لسيارتى أشعر بعدم الرؤية الجيدة بسبب عدم وجود أعمدة إضاءة بالطريق ما يشكل خطر التصادمات بين السيارات وتعرض الكثيرين للموت".

وطالبت ريم عامر المسؤلين بسرعة حل هذة المشكلة رئفة بسكان القرية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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