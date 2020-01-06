أهالي قرية ابو الصير يشكون من عدم وجود أعمدة إنارة على طريق القرية

أرسلت القارئة ريم عامر شكواها الي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد من عدم وجود الإنارة على طريق البوهية من رابط الحصاينة حتى قرية أبو الصير ما يعرض لوقوع حوادث مرورية حال السير ليلا، حيث تسبب الظلام الدامس فى تكرار حوادث على الطريق بشكل لافت للنظر فى الفترة الأخيرة.



وقالت عامر في شكواها "نحن نعاني بسبب ان طريق البوهية من رابط الحصاينة حتى قريه أبوالصير مظلما بشكل كبير ما يعرضنا للخطر، حيث إننى حال قيادتى لسيارتى أشعر بعدم الرؤية الجيدة بسبب عدم وجود أعمدة إضاءة بالطريق ما يشكل خطر التصادمات بين السيارات وتعرض الكثيرين للموت".



وطالبت ريم عامر المسؤلين بسرعة حل هذة المشكلة رئفة بسكان القرية.



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