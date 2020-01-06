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أعطت رسالة قوية.. خبير عسكري: البحرية المصرية تضاعف في القوة نظيرتها التركية

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أنه لا توجد بديهيات في نقل قوة عسكرية تركية بهذا الحشد تجاة ليبيا مؤكدا أن أردوغان يتحدث كما يشاء.

وأضاف محمود خلف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية الحدث أنه لا يوجد ما يؤكد لتحرك القوات الليبية مشيرا إلى أن القرار المصري واضح والبحرية المصرية أعطت رسالة قوية وهو لا يملك أي إمكانية لمواجهة البحرية المصرية.

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية من المستحيل أن يتم أرسال قوات مسلحة على مسافة أكثر من 1300 كيلومتر بحري بدون بنية أساسية.

واشار مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أنه يتم ارسال ارهابيين ومرتزقة وتم قصفها من الطيران الليبي وهو ما يستطيع فعله فقط .

وقال مستشار أكاديمية ناصر العسكرية ان البحرية المصرية تضاعف في القوة البحرية التركية والرئيس السيسي أكد على أن الأمن القومي المصري مرتبط بالأمن القومي الليبي.
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