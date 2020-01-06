مدرب طنطا: هدف الزمالك الثالث قضى على طموحنا ونأمل في هزيمة الأهلي

علق أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا ،على تلقي فريقه الهزيمة من قبل نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الأسبوع الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز قائلا :" الحمد لله اللاعبين قدموا أداء جيد".



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الماتش "، المذاع عبر فضائية " صدي البلد "، أنه تفاجئ بتقدم لاعبي الزمالك في الدقائق الاخيرة ،على الرغم من تقدم لاعبي طنطا معلقا :" إصابة أونش أربكت حساباتي أمام الزمالك ".





وتابع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا:" تفاجأت بالهدف تعادل الزمالك بالهدف الثالث قضى على طموحنا في المباراة ".



وأكد أن لاعبي طنطا سيقدمون كافة مالديهم من أجل تحقيق الفوز والخروج بشكل مميز أمام النادي الأهلي ".



