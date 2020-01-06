جبر أبو فارس رئيسا لاتحاد الناشرين الأردنيين

عقدت الهيئة الإدارية المنتخبة لاتحاد الناشرين الأردنيين اليوم اجتماعها الأول بعد إجراء الانتخابات التي عقدت اليوم بحضور مندوب وزارة الثقافة، مدير الهيئات الثقافية الدكتور غسان طنش.



وتشكلت الهيئة الإدارية الجديدة على النحو التالي: جبر محمد منسي أبو فارس، رئيسا، وغسان محمد حسن حسين نائبا للرئيس، وإبراهيم محمد سليمان القاضي أمينا للسر، ومحمد صبحي أحمد إسماعيل أمينا للصندوق، وعضوية كل من: عدنان أحمد حمدان زهران، وصبري محمد صبري موسى، وسمير محمود مصطفی علاونة.



كما تم تشكيل مجلس الاستئناف من السادة التالية أسماؤهم: من الهيئة العامة: د.نبيل أبو حاتم، هشام خطاب، أمجد الطنبور، بسام العدوان، ومن الهيئة الإدارية: عدنان زهران، إبراهيم القاضي، غسان حسين.



كما تم تشكيل مجلس التحقق من السادة التالية أسماؤهم، من الهيئة العامة: خالد جبر، مهند حلوة ، محمد محمود حامد، ومن الهيئة الإدارية: صبري موسى، سمير علاونة.



وأعربت الهيئة الإدارية الجديدة عن خالص تحياتها لاعضاء الهيئة العامة، مؤكدة طموحها إلى تعزيز التعاون والعمل من أجل مصلحة الناشرين، وخدمة صناعة النشر.



وكانت الهيئة العامة لاتحاد الناشرين الاردنيين انتخبت هيئتها الادارية الجديدة خلال اجتماعها السنوي العادي الاحد، بحضور 74 عضوا للاتحاد من أصل 84 عضوا، وجرت المصادقة على التقرير الاداري والمالي للسنة المنتهية، وانتخاب أعضاء لجنة التحقق، ولجنة الاستئناف، واعتماد موازنة السنة المقبلة، واختيار مدقق الحسابات.