شريك فى الجريمة.. تعرف على ضرر حسن النية فى التستر على مجرم

يغيب عن معظم المواطنين الثقافة القانونية مما يزج بهم في إرتكاب أفعال تعرضهم للمسائلة القانونية والمحاكمة الجنائية، عن طريق جريمه الإتفاق الجنائي.



ففى هذا الصدد قال محمد التهامى عبدالهادى المحامى والخبير القانونى انه يعد الفرد شريكًا في الجريمة إذا كان لديه الدراية والعلم بالحدث، أي واقعة الجريمة، وكان قادرًا على التبليغ عن الجريمة، ولكنه فشل في تحقيق ذلك مقصرًا أو قاصدًا، وبالتالي هذا الشريك يسمح للجاني الاستمرار في تنفيذ جريمته بالرغم من أنه يمكنه منع الجاني إما عن طريق المنع المباشر، وإما بالاتصال مع السلطات، وقد يصبح هذا الفرد مساندا للجاني بعد ارتكاب الجريمة عوضًا من أنه متفرج بريء.



وأضاف المحامى انه يحدد القانون مدى درجة الاشتراك في ارتكاب الجريمة ولا تعتبر عادة عملية الاشتراك جريمة تلاحق قانونيًا، بالرغم أنه أحيانًا يتعارض مع المفهوم المتعارف لها وقد يصبح الشريك متآمرا في الجريمة على حسب درجة تورطه، وإذا ما اكتملت الجريمة أم لا.



مما يجعل مفهوم الاشتراك أو التواطؤ من الفرد مسئولًا من الناحية الجنائية جزاء أفعال الآخرين وقد تشمل عملية الاشتراك في ارتكاب الجريمة مساندة الجاني والتآمر معه وكثيرًا ما يشار إليه بالمسئولية القانونية لمساندة الجاني بالاشتراك في ارتكاب الجريمة.



كما يساعد الشريك جانيًا في ارتكاب الجريمة، والاشتراك بنوعيه:

إما بتورط الشريك من الدرجة الأولى في المشاركة الفعلية في ارتكاب الجريمة.

وإما بتورط الشريك من الدرجة الثانية في المعاونة والتحريض فيه.

وتكون المعاونة إما الجسدية وإما النفسية.

ويسمى الشريك من الدرجة الثانية بالمتواطئ في ارتكاب الجريمة.



وعلى نحو أدق في تحديد مسؤليه الشريك بالإتفاق في الجريمه لتحقيق أركان جريمه الإتفاق الجنائي الاشتراك الجنائى لايكون بمجرد العلم بالجريمه فقط، وانما يلزم ان يصدر عن الجانى مساهمه جنائيه تبعيه تتمثل فى اتفاق او تحريض او مساعده ـ او احد هذه الصور.



و أكد التهامى انه كما يلزم ان تكون الجريمة ثمره ونتيجه لهذا الاشتراك فمجرد العلم بجريمة ، بل و الرضاء بها ، لا يعنى ارتكابها ولا يعنى الاشتراك فيها فقد نصت الماده 39 عقوبات على ان يعد فاعلًا للجريمه:

اولا/ من يرتكبها وحده او مع غيره

ثانيا/ من يتدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فيأتى عمدا عملا من الاعمال المكونه لها‌” ، ـ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اما الاشتراك فقد نصت المادة 40 عقوبات على انه : ‍‍‍‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌ يعد شريكا فى الجريمة:

أ- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمه اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض

ب- فمن اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمه فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

ثالثا/ من اعطى الفاعل او الفاعلين سلاحا او آلات او اى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمه على علمه بها او ساعدهم بأى طريقه اخرى فى الاعمال المجهزه او المسهله او المتممه لارتكابها 0 ” ، ـ واذ لم ينسب احد الى المتهم انه ارتكب الجريمه او ارتكب احد الافعال المكونه لها ، فان الاشتراك شرطه وجود علاقه سببيه بين نشاط الشريك والجريمه ، وحرص القانون على اشتراط هذه السببيه صراحه بقوله فى التحريض والاتفاق ” ان تقع الجريمه بناء علية.