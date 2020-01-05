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رياضة

أونش : هدفنا تحقيق الفوز على الأهلي بعد الهزيمة من الزمالك

الأحد 05/يناير/2020 - 11:54 م
لاعبي طنطا
لاعبي طنطا
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حسام الحارتي
قال محمد أونش لاعب نادي طنطا ،أن لاعبي الفريق قدموا كافة مالديهم من أجل تحقيق الفوز على نادي الزمالك ولكن لم يحالفهم الحظ.

وأضاف أونش في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش"، المذاع عبر فضائية " صدي البلد"، أن أيمن المزين مدرب الفريق يسعى لتقديم كافة مالديه من أجل النهوض بالفريق وإسعاد الجماهير .

وعبر اونش عن تمنياته بالانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري من خلال بوابة نادي طنطا .

وأكد أن لاعبي طنطا سيقدمون كافة مالديهم من أجل تحقيق الفوز امام النادي الاهلي في المباراة القادمة
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