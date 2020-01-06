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حوادث

شك في سلوكها.. حبس أب قتل ابنته بالاشتراك مع نجله بحلوان

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:00 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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رامى المهدي - محمد العيسوى
قررت النيابة العامة حبس أب ونجله 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتعذيب نجلته حتى الموت في حلوان.

بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة حلوان بلاغا باستقبالها جثة فتاة بالثانوي مصابة بكدمات وآثار تعذيب بأنحاء متفرقة من جسدها.

على الفور انتقل رجال المباحث وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان الفتاة، تعرضت للتعذيب على يد والدها بالاشتراك مع شقيقها، تم ضبطهما .

واعترف الأب بارتكاب الجريمة، وعلل ذلك بشكه فى سلوكها وارتباطها من شخص وكانت دائمة التأخر والبيات خارج منزلهم بكفر العلو بحلوان ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة التحقيق.
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شك في سلوكها.. ضبط أب لاتهامه بقتل ابنته بالاشتراك مع نجله بحلوان

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