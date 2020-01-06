حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية ورخص القيادة المهنية في القاهرة

قررت النيابة العامة حبس عصابة 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم تزوير المحررات الرسمية ورخص القيادة المهنية للمواطنين بالقاهرة .



وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة مفادها قيام احد الأشخاص بتزوير المحررات الرسمية ورخص القيادة المهنية للمواطنين بقصد استخراج بطاقة رقم قومي مثبت بها المهنة سائق لعملائه من راغبي السفر للدول العربية نظير مبالغ مالية .



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، باعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه وتبين انه موظف بالمعاش وبحوزته رخص قيادة مزورة .



واعترف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع مندوب سفريات وعاطل تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية حيث يقوم المتهمان الثاني والثالث باصطناعها وترويجها على عملائهم عن طريق الأول ، تم استهدافه بمأمورية أسفرت أحداها عن ضبطهما ، وضبط بمسكن الثاني على مستندات حكومية مزورة.



ضبط بمسكن الثالث على اكلاشيه تقرأ بصمته (ابو جودة للمقاولات ) واكلاشيه تقرأ بصمته (لا يعتبر الايصال مسوغ لتقديمه بالانتخابات التشريعية وكمية من شهادات خاصة بوزارة القوى العاملة والهجرة واخرى لقياس المستوى خالية البيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية و8 خطابات استمرارية عمل الى من يهمه الامر باسماء اشخاص مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية وجميعهم مزورين وملبغ مالى 10350 جنيهًا وهاتف محمول .



وأقرا باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية باستخدام المضبوطات واقرا بان المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي.