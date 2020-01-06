مستقبل وطن بورسعيد يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قدم حزب مستقبل وطن ببورسعيد برئاسة عادل اللمعي امين الحزب بالمحافظة التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

حرص أمناء وهيئة مكتب قسم بورفؤاد أول بحزب مستقبل وطن بقيادة محمود بدوي امين القسم بتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارى جرجس ببورفؤاد.



وكان فى إستقبالهم القمص يوحنا أديب الذى تقدم بالشكر لجميع أعضاء الحزب على زيارتهم وحرصهم على تهنئة الأقباط فى أعيادهم الأمر الذي يعكس وحدة المصريين وتكاتفهم.



وأكد عادل اللمعى أمين عام الحزب بالمحافظة على أهمية الوحدة الوطنية التى يتحقق من خلالها التنمية الحقيقية في كافة المجالات وتهدف إلى الترابط والإخاء والتمسك بالمبادئ والقيم الدينية التي تدعو إلى السلام والمحبة التى يتميز بها المصريين مسلمين ومسيحيين. مشيرًا إلي روح المحبة والمودة والإخوة بين المسلمين والمسيحيين من أبناء قنا. وأكد أن الأديان السماوية تتفق جميعها علي إعلاء شان الفضيلة، داعيًا المولي عز وجل أن يرفع عنا الغمة ويحفظ مصر وأهلها.



وأشاد القمص يوحنا أديب بتضافر الجهود الأمنية في تأمين أعياد الميلاد، كما أكد أن مصر بلد الأمن والأمان وأنها قادرة علي أن تقف في وجه كل من يحاول نشر الفتنة.



وقدم القمص يوحنا أديب شكره وامتنانه لوفد مستقبل وطن ببورسعيد لزيارة كنيسة مارى جرجس ببورفؤاد مما يعكس روح التسامح بين المسلمين والأقباط ويدل علي عمق العلاقات بين جميع أطياف المحافظة.