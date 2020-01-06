حبس سيدة وزوجها يستغلان أطفال الشوارع في السرقة

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم باستغلال أطفال الشوارع لتكوين عصابة لسرقة البضائع من أعلى سيارات النقل بمنطقتي المصانع وسوق العبور بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" عقب التسلق على متنها.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان مفادها قيام سيدة وزوجها بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في استقطاب الصبية الأحداث وإيوائهم بمسكن الأولى بقصد استغلالهم في ارتكاب حوادث سرقة البضائع من أعلى سيارات النقل بمنطقتي المصانع وسوق العبور بدائرة القسم بإسلوب " المغافلة " عقب التسلق على متنها ، مما يعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر بالمخالفة للقانون.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان أسفرت إحداها عن ضبطهما بمسكن الأولى وبصحبتهما على ٧ أطفال تتراوح اعمارهم من ١٢ الى ١٧ عاما وعثر بداخل الشقة على ٢٣ بكرة خيط أوفر حرير و ٦ جراكن زيت سيارات وحوض وش صيني و ١٣ كرتونة بيض احمر مجهولي المصدر .



واعترفا باستغلالهما الصبية المضبوطين صحبتهما فى ارتكاب وقائع السرقة نظير إيوائهم ، وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامي ، تحرر عن ذلك المحضر الازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق وجار تطوير مناقشتهما عن مصدر المضبوطات وصولًا للمجني عليهم.



يأتى ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها التي من أهم بنودها تكثيف الجهود لضبط التشكيلات العصابية والاهتمام بالجوانب الاجتماعية وحماية الأطفال والنشئ وتحجيم فرص تعرضهم للخطر وكافة صور استغلالهم.