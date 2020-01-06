فتاوى تشغل الأذهان.. هل زوجة الأب من المحارم.. حكم إهداء ثواب الصيام للميت.. شرعية تخصيص أيام معينة لقيام الليل جماعة.. وحكم المشاركة في ذبيحة بنية العقيقة

فتاوى تشغل الأذهان

هل زوجة الأب من المحارم؟

هل يجوز إهداء ثواب الصيام للميت؟

هل يجوز المشاركة في ذبيحة بنية العقيقة؟





تلقت دار الإفتاء والمؤسسات الدينية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض«صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.





هل زوجة الأب من المحارم؟





قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن زوجة الأب تعد في مقام الأم التي يحرم الزواج بها، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك لا يجوز لأبناء زوجها أن يروا شيئًا من عورتها لكن يجوز رؤيتها بملابس «المَهنة» التي تعمل بها في البيت.









وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل زوجة الأب من المحارم ؟ أنه يجوز لزوجة الأب أن يظهر منها أمام أبناء زوجها شيئًا من مقدمة ذراعها أو شيئًا من رقبتها؛ لأنها لا يجوز لهم الزواج بها بعد موت أبيهم أو طلاقه لها، لقوله تعالى: « وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) »النساء.





هل يجوز إهداء ثواب الصيام للميت؟





ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: هل يجوز الصيام بنية قضاء ما عليّ من أيام أفطرتها لأبي المتوفى؟





وأجاب الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن المرأة التي أفطرت في رمضان وتريد أن تقضي ما عليها، لا يجوز أن تنوي القضاء والصيام لأبيها، لافتًا إلى أنها ينبغي أن تنوي قضاء ما عليها من أيام، وبإمكانها أن تدعو بعد الإفطار أن يهب الله مثل ثواب هذا الصيام لوالدها.





وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على السؤال، أنه يمكنها أن تفرد النية بالصيام لوالدها الميت بعد قضاء ما عليها من أيام.





التلفظ بالنية في قراءة القرآن للميت





وقال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن قراءة القرآن بنية إهداء ثوابه للميت، لا يتطلب الجهر بالتصريح والقول «إني وهبت مثل ثواب هذا العمل للميت»، مشيرًا إلى جواز إضمار النية في القلب.





وأوضح«عبدالسميع» في فتوى له، ردًا على سؤال: هل يشترط التلفظ بالنية عند إهداء ثواب قراءة القرآن للميت ؟ أن هبة الثواب بالقول أبلغ وأرجى للقبول؛ مضيفا أنه يكون من باب الإلحاح في الدعاء والطلب بالرحمة والمغفرة وقبول الميت ورفع درجته.





هل يجوز المشاركة في ذبيحة بنية العقيقة؟





ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: رزقني الله بولدين ذكرين وأريد أن أعق عنهما، فهل يجوز أن أشارك رجلًا في بقرة مع العلم أنه لا ينوي العقيقة بل يريد الحصول على اللحم لبيته.









بدوره قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إنه يجوز المشاركة في ذبيحة بنية العقيقة، مؤكدًا أن ذلك مجزئ عن العقيقة.





وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن الواجب في العقيقة عن كل طفل هو شاتان، وأنه يجب المشاركة في البقرة بـ أربعة أسباع البقرة، مشيرًا إلى أن المذهب الشافعي يجيز ذبح شاةٍ واحدة لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاةٍ عن سيدنا الحسن؛ لمن لا يملك ذبح شاتين.





وأضاف أنه بناءً على رأي المذهب الشافعي يجوز للسائل أن يعق عن صغيريه بـ سُبعين من البقرة وليس أربعة أسباعها.





حكم تخصيص أيام معينة لقيام الليل جماعة





يبدأ وقت قيام الليل بعد الانتهاء من أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، أما أفضل أوقاته فالثّلث الأخير من اللّيل.





وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق: شرع الله تبارك وتعالى الصلاة وفرضها على الأمة الإسلامية؛ لأنها الصلة التي تربط بين الخلق والخالق، فهي عماد الدين، وفي واقعة السؤال: ليس هناك مانع من أداء مثل هذه الصلاة في جماعة، ولا حرج في ذلك.



