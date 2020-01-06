نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي خلال شهر ديسمبر

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حركة السفر والوصول بمطار القاهرة، والعمل على كشف أية محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب فى جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول.



فقد جاءت أبرز جهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى خلال شهر ديسمبر 2019 .. على النحو التالي:

ضبط عدد (71) حالة تزوير (للسفر أو الدخول للبلاد)، حيث تبين إختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة القادم منها أو المتوجه إليها، و تنفيذ عدد (1978) حكم قضائى "جنح وجنايات"، و ضبط (2) قضية سرقة، و ضبط (23) قضية مخدرات، وضبط (11) قضية تهريب نقد، و ضبط (3) قضايا تهريب آثار وعملات أثرية، و ضبط (14) قضية تهريب بضائع، و ضبط (79) قضية هجرة غير شرعية وتسلل وتسفير عمالة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



