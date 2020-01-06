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أخبار العالم

أنباء عن مقتل رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا.. ماذا لدينا من معلومات؟

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:35 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
تداولت وسائل إعلام عربية وإيرانية، نبأ مقتل الجنرال ستيفن تاونسند رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا.

وزعمت وسائل الإعلام أنه قتل خلال الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في كينيا.

ولم تذكر أي وسيلة إعلام رسمية ومصادر أي أنباء عن مقتل الجنرال، فيما نشرت وسائل الإعلام الأمريكية بيانا ينقل تصريحات على لسان تاونسند بشأن الهجوم.

حيث اكدت وزارة الدفاع بعد ظهر اليوم الأحد مقتل احد الجنود ومتعاقدين أمريكيين اثنين فى هجوم ارهابى على قاعدة جوية كينية تستخدمها القوات الأمريكية.

الهجوم على قاعدة عسكرية تابعة لقوات الدفاع الكينية في خليج ماندا من قبل حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة ومقرها شرق أفريقيا، والذي أسفر أيضا عن إصابة اثنين من أفراد البنتاجون، وكلاهما في حالة مستقرة حاليا، وفقا لقيادة الولايات المتحدة أفريقيا. 

وأضاف البنتاجون أنه سيتم حجب أسماء القتلى والجرحى كجزء من إخطار أقرب الأقرباء.

ونقل البيان عن تاونسند قوله:"وكما نكرم تضحياتهم، فلنصلب عزمنا أيضا، إلى الجانب شركائنا الأفارقة والدوليين، سنلاحق المسئولين عن هذا الهجوم وحركة الشباب التي تسعى إلى الإضرار بمصالح الأمريكيين والولايات المتحدة".

وتأتي الأنباء فغير الموثوقة في الوقت الذي يترقب فيه الإيرانيون والعالم رد فعل النظام في طهران على مقتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية.
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