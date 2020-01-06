أخبار الرياضة| محمد صلاح يغيب عن حفل جوائز الأفضل في أفريقيا.. تركي آل الشيخ يتحمل صفقة السومة لـ الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:- حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجدل المثار بشأن تلقى فاكس رسمي من قبل محمد صلاح يشير إلى عدم حضوره حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.- كشف مصدر في اللجنة المنظمة لحفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا 2020 أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب أرسل إيميلا خاصا لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" للاعتذار عن الحضور.- انفعل خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، على مستوى التحكيم في مباراة الزمالك وطنطا، التي تقام على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.- اقترب اسم المهاجم عمر السومة لاعب أهلي جدة السعودي من الانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يملك السوري المخضرم سجلا قويا مع فريقه منذ انضمامه في 2014.- علق التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك على فوز فريقه على فريق طنطا بثلاثية مقابل هدفين في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.- كشفت تقارير سعودية، عن أن النادي الأهلي لم يدخل فى أى مفاوضات من أجل التعاقد مع النجم السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي.- نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الاهلى صورة له على "انستجرام" خلال الظهور الاول له مع المارد الاحمر خلال مباراة النادي وضيفه إف سي مصر، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز.- حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب غزل المحلة فى الجولة الـ12، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.