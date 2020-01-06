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رياضة

نهاد حجاج: على اتحاد الكرة تطبيق تقنية الفار

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:40 ص
نهاد حجاج المستشار
نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي
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حسام الحارتي
أكد نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي على ضرورة تطبيق تقنية الفار بالدوري المصري من أجل تقنين الاحتقان بين الجماهير.

وقال حجاج في تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": نطالب وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة بتطبيق تقنية الفار.

واردف : نعاني من ظلم تحكيمي هذا الموسم، لنا أكثر من ركلة جزاء في مباريات كثيرة لم تحتسب، سواء عن عمد او غير عمد ولكن في النهاية نخسر نقاط.

واتم : اذا تم تطبيق تقنية الفار سنقنن احتقان الجماهير ومن الممكن على ضوء ذلك أن يعود الجمهور للمدرجات.
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