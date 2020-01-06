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تهديدات كلامية إيرانية تتواصل.. وترامب يرد: سنضربكم بقوة.. فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:20 ص
ايران وامريكا
ايران وامريكا
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «العربية» فيديو يتضمن تهديدات كلامية إيرانية، والرئيس الأمريكي يرد على هذه التهديدات بقوة.

وأفادت قناة «العربية» تهديدات الحرس الثوري الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية استمرت، كما توعدت إيران الولايات المتحدة وعليها أن تترقب انتقام طهران ليس في المنطقة بل من داخل الدول الأوروبية أيضًا، تهديد تخشى تبعاته أوروبا.

وأشارت تقارير استخباراتية ألمانية إلى نشاط كبير لفيلق القدس في ألمانيا من خلال نشر جواسيس في عدة مناطق.

وتتصاعد نبرة التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد.

وأضاف أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حالة التأهب في إيران دفاعية أم هجومية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه تحذيرا جديدا إلى إيران قائلا إن الولايات المتحدة سترد بضربة سريعة وربما غير متناسبة على أي ضربة إيرانية، وذلك بعد تهديد إيران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية على خلفية اغتيال الجنرال قاسم سليماني قاد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومهندس عمليات طهران في الشرق الأوسط.
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