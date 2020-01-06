AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الشمس تتعامد على معبد حتشبسوت بالأقصر.. اليوم

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:45 ص
الشمس تتعامد على
الشمس تتعامد على معبد حتشبسوت
Advertisements
صدى البلد
أعلن الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أنه من المنتظر أن تتعامد أشعة الشمس عند شروقها على قدس أقداس معبد حتشبسوت (الدير البحري) بالأقصر اليوم الأثنين للمرة الأولى هذا العام، موضحا أن معبد حتشبسوت يقع على الضفة الغربية من نهر النيل مستندًا إلى الجبال التي تفصله عن وادى الملوك.

وأكد أن الشمس ستشرق على المنطقة في تمام الساعة 6:36:41 صباحًا، وبعد ارتفاعها عن خط الأفق بمسافة قوسية تسمح بسطوعها بعد خمس دقائق تقريبًا تبدأ ظاهرة التعامد حيث تتسلل الأشعة عبر البوابة الرئيسية لمعبد حتشبسوت (الدير البحري) حتى تصل إلى قدس الأقداس معلنة ظاهرة التعامد التي بلا شك كانت تُمَثِّلُ لحظة خاصة تتم فيها مراسم خاصة في هذا المعبد.

وأوضح أنه أثناء التعامد يكون انحراف الشمس الأفقي 115,43 درجة قوسية مقاسةً من اتجاه الشمال الحقيقي (الجغرافي) في اتجاه عقارب الساعة. هذا الانحراف هو بالضبط اتجاه المعبد الذي صُمِّمَ في هذا المكان وبهذه الكيفية متخذًا هذا الاتجاه من أجل استقبال هذه الظاهرة في هذا التوقيت.

ويوضح الشكل (3) مخططًا لظاهرة التعامد مع الشروق بالنسبة لموقع واتجاه المعبد، وبذلك يمكن للشخص الواقف على محور المعبد أن يرى تسلل الأشعة الشمسية حتى تصل إلى قدس الأقداس لتضيئه.

وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس والأجرام الفلكية على المعابد والآثار المصرية القديمة من الظواهر التي تسترعي الانتباه وتستحق الدراسة لما فيها من معمار هندسي معتمد على علم الفلك مما يشير إلى تقدم الحضارة المصرية القديمة في هذا المجال، كما أن دقة التنفيذ في التعامل مع الصخور والحجارة المعتمدة على التصميم تبرز في هذا الأمر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصور المتداولة قديمة | مدير معبد حتشبسوت: لا صحة لتعامد الشمس بـ الدير البحري اليوم

حدث عالمي ... الفيوم تستعد لتعامد الشمس على معبد قصر قارون

ظاهرة فلكية في الأقصر والفيوم بعد غد | تفاصيل

الشمس تتعامد على معابد الكرنك بالأقصر | غدا

الكرنك وقارون.. عندما تتعامد الشمس على آثار مصر.. حكاية تاريخ

محافظ الفيوم: لأول مرة أشاهد تعامد الشمس على قدس القداس بالمحافظة..فيديو

ترشيحاتنا

هاني حتحوت يكشف دور بيراميدز في تأخر قيد كهربا بالأهلي

توقف عن تناولها فورا.. حقائق صادمة عن الشاورما المباعة بالأسواق

شيكابالا وابنه آدم يحتفلان بمرور 109 أعوام على تأسيس الزمالك

هذه القارة هي أصل البشر.. العثورعلى أول إنسان في تاريخ البشرية فيها| فيديو

هدفي تحسين صورة المسلمين والعرب.. كلمة المصري رامي يوسف بعد تتويجه بـ جولدن جلوب

أونش : هدفنا تحقيق الفوز على الأهلي بعد الهزيمة من الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان منقوش بالورود.. تايلور سويفت تحضر حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور

جينيفر أنيستون تشع جمالا في حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور

لحظات وصول تشارليز ثيرون حفل جولدن جلوب الـ77.. فيديو