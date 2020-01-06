الشمس تتعامد على معبد حتشبسوت بالأقصر.. اليوم

أعلن الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أنه من المنتظر أن تتعامد أشعة الشمس عند شروقها على قدس أقداس معبد حتشبسوت (الدير البحري) بالأقصر اليوم الأثنين للمرة الأولى هذا العام، موضحا أن معبد حتشبسوت يقع على الضفة الغربية من نهر النيل مستندًا إلى الجبال التي تفصله عن وادى الملوك.



وأكد أن الشمس ستشرق على المنطقة في تمام الساعة 6:36:41 صباحًا، وبعد ارتفاعها عن خط الأفق بمسافة قوسية تسمح بسطوعها بعد خمس دقائق تقريبًا تبدأ ظاهرة التعامد حيث تتسلل الأشعة عبر البوابة الرئيسية لمعبد حتشبسوت (الدير البحري) حتى تصل إلى قدس الأقداس معلنة ظاهرة التعامد التي بلا شك كانت تُمَثِّلُ لحظة خاصة تتم فيها مراسم خاصة في هذا المعبد.



وأوضح أنه أثناء التعامد يكون انحراف الشمس الأفقي 115,43 درجة قوسية مقاسةً من اتجاه الشمال الحقيقي (الجغرافي) في اتجاه عقارب الساعة. هذا الانحراف هو بالضبط اتجاه المعبد الذي صُمِّمَ في هذا المكان وبهذه الكيفية متخذًا هذا الاتجاه من أجل استقبال هذه الظاهرة في هذا التوقيت.



ويوضح الشكل (3) مخططًا لظاهرة التعامد مع الشروق بالنسبة لموقع واتجاه المعبد، وبذلك يمكن للشخص الواقف على محور المعبد أن يرى تسلل الأشعة الشمسية حتى تصل إلى قدس الأقداس لتضيئه.



وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس والأجرام الفلكية على المعابد والآثار المصرية القديمة من الظواهر التي تسترعي الانتباه وتستحق الدراسة لما فيها من معمار هندسي معتمد على علم الفلك مما يشير إلى تقدم الحضارة المصرية القديمة في هذا المجال، كما أن دقة التنفيذ في التعامل مع الصخور والحجارة المعتمدة على التصميم تبرز في هذا الأمر.



