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فن

إنجى خطاب تحيي ذكرى وفاة والدها: اللهم ارحمه وأحبه بقدر حبي له

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:45 ص
إنجى خطاب ووالدها
إنجى خطاب ووالدها
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محمد بدران
أحيت الفنانة إنجى خطاب، الذكرى السنوية الثالثة لوفاة والدها، رثته إنجى بكلمات مؤثرة معبرة عن افتقادها الشديد له.

ونشرت إنجى، صور مع والدها عبر حسابها على انستجرام، وكتبت عليها قائلة:"الذكري السنويه لبابا الله يرحمه مر ثلاث سنوات علي رحيله اللهم ارحمه وأحبه بقدر حبي له واجعل مثواه الجنه يارب.. أسألكم الدعاء لأبي ولموتانا جميعا 🙏".

وشاركت إنجي خطاب في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

إنجى خطاب تحيي ذكرى وفاة والدها: اللهم ارحمه وأحبه بقدر حبي له
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