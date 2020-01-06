AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجونة يعلن موعد وصول ساديو ماني وتفاصيل مرانه على ملعب الفريق

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:45 ص
ساديو مانى نجم ليفربول
ساديو مانى نجم ليفربول
Advertisements
القسم الرياضي
كشف مصدر داخل نادي الجونة أن السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي سوف يستغل تواجده في الجونة، لمواصلة ممارسة تمرينات للحفاظ على لياقته.

ولم يجد ساديو ماني مكان أفضل من ملعب الجونة ليمارس مرانه عليه، مساء يوم الإثنين قبل حفل الأفضل في إفريقيا.

وينافس محترفنا المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ماني ورياض محرز على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

وكشف مصدر داخل الجونة أنه من المقرر أن يصل ماني إلى مصر عصر يوم الإثنين على أن يتدرب على ملعب الجونة مساء نفس اليوم.

ووصل بالفعل ثنائي من أمن ليفربول إلى فندق الإقامة اليوم الأحد من أجل إجراءات تأمين غرفة ماني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد حسن: أتمنى فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا..ولكن

جوائز الأفضل في أفريقيا.. طارق حامد يبحث عن إنجاز لم يتحقق.. وصلاح يخشى لعنة صاحب الأرض

تسريبات.. ماني أفضل لاعب في إفريقيا ومركز صادم لـ محمد صلاح

أسد التيرانجا الشرس.. ساديو ماني يهدد عرش محمد صلاح فى مملكة الكرة الأفريقية

محمد صلاح وطارق حامد ضمن المرشحين.. موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2019

كفاية حرب على صلاح.. رضا عبد العال: لو ساديو ماني فاز بجائزة الأفضل في أفريقيا ستكون مجاملة

ترشيحاتنا

عاجل | ريمونتادا تاريخية للزمالك أمام طنطا في الوقت القاتل ويفوز 3 - 2

هل يتحمل تركي آل شيخ تكاليف صفقة عمر السومة للأهلي؟.. تفاصيل

قرارات جديدة من الأهلي بشأن رحيل أزارو والتعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي

سر إصابة نانسي عجرم في ساقها بعد إطلاق النار عليها واقتحام منزلها

حقيقة زواج آدم من ليليث قبل حواء وخطفها الشيطان.. علي جمعة يحسم الجدل

خاص | سلاح لص فيلا نانسي عجرم "فشنك".. وتلقى 16 رصاصة من زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن تناولها فورا.. حقائق صادمة عن الشاورما المباعة بالأسواق

حبا وعرفانا لـ "أم الدنيا".. حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل