الجونة يعلن موعد وصول ساديو ماني وتفاصيل مرانه على ملعب الفريق

كشف مصدر داخل نادي الجونة أن السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي سوف يستغل تواجده في الجونة، لمواصلة ممارسة تمرينات للحفاظ على لياقته.



ولم يجد ساديو ماني مكان أفضل من ملعب الجونة ليمارس مرانه عليه، مساء يوم الإثنين قبل حفل الأفضل في إفريقيا.



وينافس محترفنا المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ماني ورياض محرز على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.



وكشف مصدر داخل الجونة أنه من المقرر أن يصل ماني إلى مصر عصر يوم الإثنين على أن يتدرب على ملعب الجونة مساء نفس اليوم.



ووصل بالفعل ثنائي من أمن ليفربول إلى فندق الإقامة اليوم الأحد من أجل إجراءات تأمين غرفة ماني.