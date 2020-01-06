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فن

سليمان عيد يسخر من برودة الشتاء بهذه الطريقة | شاهد

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:06 ص
سليمان عيد
سليمان عيد
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محمد بدران
نشر الفنان سليمان عيد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورا يسخر بها من برودة الجو هذه الايام.

وظهر سليمان عيد وهو يخفي ملامحه بملابس ثقيلة، وكتب معلقا: "الحمد لله على نعمة الدفا".

يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد هو مسلسل "هوجان"، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته محمد عادل إمام وكريم محمود عبد العزيز.

وشارك سليمان عيد كضيف شرف فى مسلسل الواد سيد الشحات والذى عرض فى شهر رمضان الماضي.

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندي، ومن إنتاج "شركة سينرجي"، من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، حميد الشاعري، محمد ثروت، أحمد فتحي وآخرين.
سليمان عيد يسخر من برودة الشتاء بهذه الطريقة | شاهد
سليمان عيد يسخر من برودة الشتاء بهذه الطريقة | شاهد
سليمان عيد يسخر من برودة الشتاء بهذه الطريقة | شاهد
سليمان عيد يسخر من برودة الشتاء بهذه الطريقة | شاهد
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