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الجيش الليبي: تركيا بدأت المعركة منذ فترة ولابد من المقاومة.. فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:21 ص
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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إبراهيم القادري
قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي ،إن الجيش الليبي بدأ المعركة بالفعل مع الجيش التركي منذ عام 2014 وهي ترسل الاسلحة والمرتزقة والمعدات إلى ليبيا منذ ذلك الوقت .

وأضاف" العميد خالد المحجوب"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساء dmc"المذاع علي قناه"dmc"،أن المعركة تتطور با ارسال جنود الى ليبيا والي طرابلس تحديدا كما ان الجيش الوطني الليبي ليس لديه خيار إلا المواجهة ونحن نعمل على تنفيذ مهمتنا الاساسية وهي استقرار ليبيا.

وأوضح" العميد خالد المحجوب"أن الليبين تابعو هذا الموضوع ويروى أنه احتلال مباشر ولابد من المقاومة والمواجه وان نعمل على إكمال المهمة حتى تقوم بتأديتها على أكمل وجه .

وتابع" العميد خالد المحجوب"أن هناك ترتيبات اقليمية ومحلية ودولية ونحن لا نستطيع ان نتراجع لا المعركة الآن هي معركة شعب وليست قوات مسلحة.

واستكمل " العميد خالد المحجوب"أن هناك جهات كثيرة في ليبيا منتشره فيها الاسلحة ونحن لم نجمع الأسلحة من المواطنين كما ان اغلب المواطنين لديهم اسلحة ويفوق عددها 20 مليون قطعة سلاح .
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