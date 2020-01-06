يرى إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، أن الأجواء الحالية في الكرة المصرية لم يشاهدها طوال تاريخه الكروي.



وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "الأجواء الحالية بالكرة المصرية لم اشاهدها طوال تاريخي الكروي، ولا تساعد على تقديم شئ، العقلية مختلفة عن جيلنا وتتجه لاتجاه آخر والاهتمام بالاستثمار أصبح أكثر من البطولات".



وأكمل إبراهيم سعيد: "هناك سوء اختيار من اللاعبين والغالب أصبح يلعب في الأهلي والزمالك، وبعد ذلك لا يتحملوا الضغط الجماهيري والإعلامي".



وتابع إبراهيم سعيد: "إبراهيم سعيد: أجواء الكرة المصرية لا تساعد على تقديم شئ.. والاهتمام بالاستثمار أكثر من تحقيق بطولات".

