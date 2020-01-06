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فن

رانيا محمود ياسين تنشر صورة من كواليس خالد بن الوليد

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:56 ص
مسلسل خالد بن الوليد
مسلسل خالد بن الوليد
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محمد بدران
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة عبر حسابها على "انستجرام" من كواليس المسلسل التاريخي"خالد بن الوليد"، الذي سيعرض في موسم رمضان 2020.

وعلقت رانيا على الصورة قائلة: "يارب 🙏رمضان 2020 مسلسل خالد ابن الوليد بأذن الله تعالي ربنا يكملها علي خير يارب باذن الله بفضله الله وكرمه نجاح كبير يارب🙏✋".

مسلسل "خالد بن الوليد" بطولة "عمرو يوسف، ويوسف شعبان، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد فراج، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج "سينرجي".

خالد بن الوليد إنتاج سينرجي، ويتم تحضيره حاليا ويرصد فترة زمنية قديمة في تاريخ مصر، ويعتبر المسلسل التاريخي الثاني الذي سيعرض في شهر رمضان بعد سنين طويلة غابت فيها تلك الأعمال التاريخية عن الشهر الكريم.

رانيا محمود ياسين تنشر صورة من كواليس خالد بن الوليد
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