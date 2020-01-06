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رياضة

إبراهيم سعيد: لم اقتنع بـ كارتيرون سواء في الأهلي أو الزمالك

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:17 ص
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
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حسام الحارتي
أكد إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، أنه لم يقتنع باتريس كارتيرون خلال تدريبه للأهلي أو الزمالك.

وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم اقتنع باتريس كارتيرون سواء خلال تدريبه للأهلي أو الزمالك، فهو لا يمتلك شخصية المدرب".

وأكمل : "تصرف كارتيرون باحتفاله بالهدف الثالث أمام طنطا مبالغ فيه ولا يليق بمدير فني يقود الزمالك".

وتابع :" لم اقتنع كارتيرون سواء في الأهلي أو الزمالك".
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