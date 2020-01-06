مفاجأة النزول ومبايعة أبو الفتوح .. تسريب خطير لـ خيرت الشاطر يكشف نوايا الإرهابية ضد مصر

عرضت الإعلامية أماني الخياط تسجيلا صوتيا لخيرت الشاطر نائب المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية ، يكشف نوايا الإخوان الخبيثة تجاه حكم مصر، خلال برنامجها "الكبسولة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news".



وقال "الشاطر"، خلال التسريب أن الدولة فوجئت بنزولهم نظرا لأنهم أكدوا عدم خوضهم الانتخابات الرئاسية عام 2012.



وتابع :"القضايا كانت مستطرفة بدرجة عالية، إنما هما مش فوجئوا لدرجة مفاجئة كاملة".



وأضاف "الشاطر": "إحنا في آخر شهرين كل أسبوع كنا بنقولهم يا جماعة لو موافقتوش على تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة الحرية والعدالة موقفنا قد يتغير لاختيار مرشح".



وكانت قد عرضت المذيعة أماني الخياط تسريبا آخر أمس لخيرت الشاطر يكشف بيعة عبد المنعم أبو الفتوح لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع.



وأكد خيرت أن في لقاء سابق مع أبو الفتوح أنكر مسألة مبايعة مرشد الإخوان.



وأوضح خيرت الشاطر أن عبد المنعم أبو الفتوح أعلن صراحة أنه انقلب على الجماعة، واتهموه بالكذب وقرروا عدم تأييده في الانتخابات.



وأشار خيرت الشاطر إلى أن عبد المنعم أبو الفتوح حاول في أحد البرامج التلفزيونية أن يقول أنه بايع ولكن ليس على المصحف والسيف وهذا كذب.



وشدد خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان على أن عبد المنعم أبو الفتوح بايع مرتين وبالفعل هذا حدث.

